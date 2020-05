Een Koninklijke onderscheiding in 2021: aanvragen vóór 15 juli 2020!

Schiedam - Iedereen kan in aanmerking worden gebracht voor een Koninklijke onderscheiding op grond van zijn of haar bijzondere inzet voor de maatschappij. In Schiedam zijn honderden vrijwilligers actief. Vrijwilligers, leden van een vereniging of medewerkers van een bedrijf die een bijzondere presentatie of verdienste voor de samenleving hebben verricht, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Dat geldt ook voor mensen die in hun werk een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.



Wilt u iemand in aanmerking laten komen voor een Koninklijke onderscheiding? Dat kan! Omdat aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding een lange procedure verbonden is, moet een dergelijke aanvraag ten behoeve van de volgende Algemene decoratiegelegenheid (‘Lintjesregen’) op 26 april 2021 vóór 15 juli 2020 bij de burgemeester zijn ingediend.

Het kabinet van de burgemeester begeleidt zo'n aanvraag vanaf het eerste begin, zodat deze aan alle regels voldoet. Iemand moet zich bijvoorbeeld een groot aantal jaren hebben ingezet. Plus dat er meerdere ondersteuners van de aanvraag nodig zijn.

Zoals al uit de benaming blijkt, worden Koninklijke onderscheidingen toegekend door Zijne Majesteit de Koning. Voor het aanvragen van een lintje zijn speciale formulieren beschikbaar. Die zijn te vinden op www.lintjes.nl. U kunt uw vraag ook stellen aan het kabinet van de burgemeester via het e-mailadres kabinet@schiedam.nl of via telefoonnummer 14 010.