Livestream Orgelconcert door stadsorganist Arjen Leistra vanuit Grote of St. Janskerk

Morgen kun je via een livestream weer een mooi orgelconcert van Arjen Leistra bekijken.



De publieke belangstelling voor het eerste livestream orgelconcert op zaterdag 25 april was dermate hoopgevend, dat stadsorganist Arjen Leistra op zaterdag 30 mei om 15.00 uur wederom een concert op het Flentrop orgel van de Grote of St. Janskerk geeft, dat via Youtube live op internet te volgen zal zijn. Thema van het programma is: Hemelvaart en Pinksteren.

Van Johann Sebastian Bach en Marcel Dupré zal Arjen de compositie “Komm, Heiliger Geist, Herre Gott” uitvoeren; van Olivier Messiaen het werk “L’Ascension” Quatre Méditations Symphonique. Van Maurice Duruflé krijgt u de Prélude, Adagio et Choral Varié sur “Veni Creator” op.4 te horen. Verder klinken werken van de Belgische organisten/componisten Gabriël Verschraegen en Alphonse Mailly.

U kunt het livestream orgelconcert (met afwisselende camerabeelden en toelichtingen door de concertgever) beluisteren en bekijken met de volgende link:

https://youtu.be/Ze5A7nQg-WQ

Nu onze vaste kosten, die aan een orgelconcert zijn verbonden, gewoon doorlopen verzoeken wij u om uw bijdrage over te maken door middel van de betaallink naar 'Tikkie', die onder het YouTube-filmpje staat. Uw bijdrage komt dan op de bankrekening van de Stichting Muziek Grote Kerk terecht. Uiteraard kunt u ook zelf een overschrijving doen op bankrekening

NL85 INGB 0004 6156 90 ten name van: Stichting Muziek Grote Kerk onder vermelding van: Orgelconcert 30 mei 2020

Zaterdag 30 mei om 15.00 uur vanuit de Grote of St. Janskerk