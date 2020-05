SHOP zegt tegen Schiedamse horecaondernemers: Welkom Terug!

Schiedam - Vanaf maandag 1 juni om stipt 12.00 uur gaan de cafés en restaurants in Schiedam in aangepaste vorm weer open. De horecaondernemers staan te popelen om hun deuren weer te openen en hun gasten te ontvangen. Voor veel ondernemers waren de afgelopen maanden een onzekere periode. Daarom start ondernemershuis SHOP met de campagne Welkom Terug. Hiermee vraagt hij aandacht voor de horecaondernemers die de steun van de Schiedammers nu hard nodig hebben.



In een video brengt SHOP acht uitbaters van cafés en restaurants in beeld die zich klaar maken voor de heropening op 1 juni. Martin Strik, chef brasserie Stadhuis, brengt met zijn rauwe stem een gedicht ten gehore van de Schiedamse stadsdichter Yvette Neuschwanger. Een gedicht met een terugblik op een onzekere periode vol hoop, die wordt afgesloten met een toost op de toekomst.

Wethouder Marcel Bregman is verheugd dat ondernemers weer ruimte krijgen om te ondernemen: “Het water staat veel ondernemers inmiddels aan de lippen en het is goed dat er weer perspectief is. Er gelden nieuwe, tijdelijke regels die ervoor zorgen dat dit veilig kan. Met deze campagne nodigen wij de Schiedammers uit om een drankje te komen drinken op het terras, maar ook om weer een bezoekje te brengen aan het Stedelijk Museum, Jenevermuseum, Theater aan de Schie of je favoriete winkel.”

Michael Boekholt, voorzitter Horeca Nederland, afdeling Schiedam: “Heel goed dat SHOP positieve aandacht geeft aan de heropening van de cafés en restaurants. Mooi om als Schiedamse horeca samen dezelfde boodschap uit te dragen naar alle gasten. De ondernemers hebben flink gepuzzeld om de terrassen aan te passen aan de nieuwe maatregelen. We vragen iedereen om rekening te houden met de nieuwe regels en het de ondernemers en elkaar niet onnodig moeilijk te maken. Wij kijken uit naar 1 juni!”

Waar en wanneer te zien?

De video is vanaf maandag 1 juni om 12.00 uur te zien op de website en socialmediakanalen van ondernemershuis SHOP. Ook hangen Welkom Terug-posters met een QR-code bij cafés en restaurants om de video te bekijken. De campagne wordt vervolgens de hele week dagelijks herhaald, waarbij elke dag een andere ondernemer in het zonnetje wordt gezet. De ondernemers die in de campagne te zien zijn: Latte Heart, De Eenling, Da Enzo, Babbels, Soof, Pleinzicht, ’t Spul en Eetcafé de Koemarkt.

De regels per 1 juni

Bij de opening van de cafés en restaurants geldt een aantal regels. Bezoekers moeten vooraf reserveren, er vindt een gezondheidscheck plaats en er mogen maximaal 30 gasten binnen zijn. Op het terras zit iedereen aan een tafeltje. Uiteraard moeten gasten 1,5 meter afstand houden.

Over SHOP

SHOP is een samenwerkingsverband tussen Stichting Centrummanagement Schiedam, Rabobank en D&S Groep. De gemeente Schiedam is partner van SHOP. Door deze samenwerking kunnen nieuwe en bestaande ondernemers met hun vragen bij één centraal punt terecht. Vragen op het gebied van bedrijfshuisvesting, financiering, activiteiten en ontwikkelingen in de stad.