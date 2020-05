Er kunnen weer onderzoeken in Gemeentearchief Schiedam worden gedaan

Schiedam - Goed nieuws voor archiefonderzoekers, de studiezaal van het Gemeentearchief Schiedam gaat vanaf dinsdag 2 juni weer open voor bezoekers. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, zodat bezoekers veilig stukken kunnen inzien en onderzoek verrichten.



Er kan weer gebruik worden gemaakt van archieven en bibliotheek. De werkplekken zijn ingericht op 1,5 meter afstand houden en de studiezaalmedewerkers zijn beschikbaar om te adviseren of te helpen met onderzoek.

Er is wel een ‘eenrichtingsverkeer’ route ingesteld die is aangegeven met stickers. Zo moeten bezoekers omhoog met de lift, en naar beneden met de trap. De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met donderdag, van 09.00 tot 17.00. Een afspraak maken is niet nodig.

Veel onderzoek is natuurlijk al mogelijk zonder fysiek bezoek aan het gemeentearchief. Via de webstek archief.schiedam.nl is al veel historische informatie beschikbaar. Zo zijn onder meer Schiedamse kranten en foto’s online te zien en te doorzoeken. Gedigitaliseerde bouwdossiers zijn te vinden via Mijnadres.org. Deze is trouwens uitgebreid; via de site is nu ook te vinden of er in de periode 1955-1999 bouwvergunningen zijn aangevraagd! Deze zijn nog niet digitaal beschikbaar, maar wel te raadplegen in de studiezaal.

Het Gemeentearchief Schiedam is digitaal te bezoeken via de webstek archief.schiedam.nl.

Het gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar