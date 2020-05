'Een BOA en een gebakje in de zon'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! A. Mulder raakte geïnspireerd door de ophef rond de gebakjes etende Schiedammers die een fikse boete kregen vanwege het overtreden van coronaregels en schreef een gedichtje.



'Vier mensen aten een gebakje buiten in de zon,

Door de afstand die ze hielden, dachten ze dat het echt wel veilig kon.

Ze hadden er best goed over nagedacht,

Maar een BOA vond het tafereel toch heel verdacht.

Ook al hadden die mensen niets verkeerds in de zin,

Ze kwamen nou eenmaal niet uit één gezin

Dus liet de man, zeer toegewijd en heel betrokken,

Deze mensen samen 1600 euro dokken.

Tevreden over wat hij deze mensen had aangedaan,

En trots op zijn zeer verantwoordelijke baan.

BOA zijn, dat is voor hem de 'ultimate dream'.

Maar dan het liefst nog met een wapenstok en pepperspray aan zijn riem.

Dan is hij gewapend tegen onrust en tegen rellen,

Zodat hij zich nog gewichtiger op kan stellen,

Tegen een paar mensen op een bankje in de zon,

Die dachten dat samen een gebakje eten echt wel kon.'