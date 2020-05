'Mobiele gitaarschool' stapt weer op de fiets

Schiedam - De Gitaarfiets heeft groen licht gekregen om de gitaarlessen weer aan huis te geven. De Gitaarschool moest de lessen tijdelijk online aanbieden vanwege het advies vanuit het RIVM. Maar met de gepaste afstands- en hygiënemaatregelen, zijn de individuele muzieklessen nu weer toegestaan.



Oprichter Sjors Nederlof is blij dat de docenten weer naar de leerlingen toe kunnen. “De meeste leerlingen hebben de lessen tijdelijk online gevolgd. Via een online video-verbinding konden onze docenten gelukkig goed in contact blijven met de leerlingen. Er zijn ook veel filmpjes heen en weer gestuurd. Ondanks dat het een goede tussenoplossing was, is het fijn dat er weer samen muziek gemaakt kan worden."

De gitaarlessen zijn voor alle leeftijden en voor zowel beginners als gevorderden; ‘De Gitaarfiets’ zorgt ervoor dat er een geschikte docent bij jou op de stoep staat. Je kunt je via de website aanmelden voor een vrijblijvende proefles: www.degitaarfiets.nl.