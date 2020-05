'Het beste van twee werelden' vanaf 1 juni bij Bram Ladage Euroscoop

Schiedam - 'Best of both worlds', dat is het idee achter de heropening van Bram Ladage op het terrein van bioscoopgigant Euroscoop in Schiedam. Naast de inmiddels vertrouwde patat in schil met de stooftopping kunnen de bezoekers nu ook terecht voor een ruim assortiment aan snacks, ham- en kipburgers, slush en softijs.



Was BRAM’s Gourmet eerst het stoere, inventieve jongere broertje van Bram Ladage, dit jaar wordt het concept in de bekende patat formule opgenomen. Niet alleen bij de Euroscoop zal de verandering naar Bram Ladage per 1 juni een feit zijn, ook bij de vestigingen in o.a. Delft, Bleiswijk, Gouda, Leidsche-Rijn en Rotterdam zal voor het eind van dit jaar Bram Ladage op de gevel staan.

Eigenaar Rocco Ladage: “De formule BRAM’s Gourmet is echt succesvol; aardappelen in schil met verschillende smaakvolle toppings van oma’s stoofvlees. Dat brengen we samen met het bekende menu en de sterke prijs/kwaliteit verhouding van Bram Ladage. Het is een soort kruisbestuiving waar niet alleen beide formules van gaan profiteren, maar vooral de klanten. Ook bij de bestaande Bram Ladage vestigingen zal op termijn de patat met schil verkrijgbaar worden."