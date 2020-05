Steunpunt Coronaboetes van DENK: 'Schiedam is kampioen coronaboetes uitschrijven'

Schiedam - Met het ‘Steunpunt Coronaboetes Schiedam’ van DENK Schiedam worden Schiedammers, die vinden dat zij onterecht zijn beboet, opgeroepen om zich te melden. Vrijwilligers van DENK Schiedam staan klaar om bewoners te ondersteunen in het bezwaar proces.



'Afgelopen week bleek dat de Schiedamse BOA’s extreem veel coronaboetes hebben uitgeschreven. Het aantal loopt op in de honderden (592) en daarmee hebben de Schiedamse BOA’s meer boetes uitgeschreven dan de omringende gemeenten, zoals Rotterdam,Vlaardingen en Maassluis bij elkaar', stelt de partij.

Fractievoorzitter DENK Schiedam Dogukan Ergin: “Het ziet ernaar uit dat er ergens heel erg strak is gestuurd op het uitschrijven van boetes en niet op het waarschuwen en aanspreken van mensen. Er is gewoon geen andere verklaring voor de extreme hoeveelheid aan boetes. Schiedam is helaas kampioen in het uitschrijven van boetes en daar ben ik niet trots op.”

DENK Schiedam is van mening dat de coronaboetes bij excessen ingezet dienen te worden en betreurt 'dat er kennelijk te pas en te onpas wordt beboet'. In de afgelopen weken hebben de gemeenteraadsleden van DENK vele bezorgde signalen ontvangen. “Veel Schiedammers zijn diep geraakt door de boetegretigheid van de gemeente. In de afgelopen weken heb ik gesproken met jongeren die zorgen hebben over hun toekomst. Ook veel inwoners met een bestedingsruimte van maar 50 euro per week kunnen niet zomaar honderden euro’s ophoesten. En dit terwijl deze mensen in de veronderstelling waren dat zij zich keurig aan de regels hielden. Deze Schiedammers bieden wij hulp via ons steunpunt. Schiedammers geven wij gratis advies over het bezwaar traject en desnoods schrijven onze vrijwilligers de bezwaar brieven.”