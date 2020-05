Je ziet ze vliegen aan het plafond van Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Al zo’n acht jaar doet kunstenaar Zoro Feigl experimenten met de bewegingen van een zwerm vogels. Hoe kon hij die prachtige choreografieën in de lucht omzetten in kunst? Speciaal voor het Stedelijk Museum Schiedam leidde dat tot Zwermen, een mega-installatie aan het plafond. Kijk je als bezoeker omhoog dan lijkt het net alsof er een zwerm vogels boven je hoofd vliegt.



Zwermen vormt een opwarmertje voor Feigls grote tentoonstelling Jungle. De opening stond gepland voor half april, maar is vanwege het coronavirus en de komende renovatie naar eind volgend jaar verplaatst. Feigl speelt in zijn werk met de natuur en natuurwetten. ‘De mensheid plaats zichzelf graag boven of buiten de natuur’, zegt hij. ‘Nu zie je dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. We kunnen niet zomaar de baas spelen over de natuur en haar wetten.'

Schaduwspel

Zwermen overdondert in zijn eenvoud. Het werk bestaat uit een met folie bespannen ring met een doorsnee van 8 meter. Daarop liggen honderden kogeltjes, van die ronde balletjes die in bijna elke ronddraaiend mechaniek zitten. Het spreeuwenballet ontstaat doordat de schijf beweegt. Dat zorgt voor een bijzonder schaduwspel; net als in de natuur een telkens unieke voorstelling.

Ervaring



Hoe ontstaat de beweging? Daar kun je misschien achter komen, misschien ook niet. Het gaat om de ervaring van het werk. De natuur en natuurkundige verschijnselen vormen altijd Feigls inspiratie. Hij bestudeert ze, experimenteert en zo ontstaan nieuwe installaties. Regelmatig werkt hij met wetenschappers en ingenieurs.

Bewegende schilderijen

Het museum kocht eerder Feigls installatie Conveyor. Die bestaat uit twee ‘bewegende schilderijen’. Via rechtopstaande lopende banden druipt een vloeistof loodrecht omhoog. Voor de tentoonstelling volgend jaar maakt hij daarvan een half ovale versie in groot formaat: vijftien meter lang en drie meter hoog. Om je alvast op te verheugen.

Zwermen - Zoro Feigl

Je ziet ze vliegen

1 juni t/m 4 oktober 2020

Reserveren via www.stedelijkmuseumschiedam.nl