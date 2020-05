Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Scouting Taizé-groep is blij dat ze weer activiteiten voor het jubileumjaar mogen opstarten: 'We mogen weer!'



'We kunnen het Scoutingspel weer opstarten in ons jubileumjaar bij Scouting Taizé-groep. Na alle sombere berichten over het coronavirus en zijn gevolgen schijnt er langzaam weer wat zonlicht aan de horizon.

Na een afwezigheid van twee maanden op ons clubhuis en de digitale activiteiten gaan we op zaterdag 30 mei weer opstarten met de speltakken, voor jongens en meisjes Bevers (5 t/m 7 jaar) en Welpen (8 t/m 11 jaar).

Op dit moment is het voor ons weer goed mogelijk om een leuk programma te organiseren voor de jongere groepen. Uiteraard doen we dit onder de richtlijnen van het RIVM, Scouting Nederland en de Checklist van de gemeente. Wellicht is dit voor jou een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met onze gezellige groep in het Beatrixpark aan de Schiedamseweg 115 (achter de Gustaaf Meijersstraat).

Dan kom je ook nog op een bijzonder moment, want behalve dat we als Scouting dit jaar het 100-jarig bestaan van de Welpentak vieren, vieren we ook nog eens ons 45-jarige jubileum als Scouting Taizé-groep.

Ooit in 1975 ontstaan uit de St. Jacobusgroep en Scoutingroep de Schakel zijn we nog steeds actief met het scoutingspel. En zoals het woord al zegt verkennen we onze omgeving en al het moois en spannends wat we met elkaar kunnen doen en ontdekken.

Kortom, een mooi moment om ook dat scoutinggevoel eens te ervaren en een positieve bijdrage te leveren om met ons een (coronaveilig)jubileum te komen vieren met tal van activiteiten in 2020.'