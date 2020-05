Originele 'troostkunstwerken' in Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Eind april verschenen ze voor het eerst in het straatbeeld: affiches met Troostkunst uit Schiedam. Mensen plakten ze massaal achter het raam. De originele kunstwerken van ruim vijftig Schiedamse kunstenaars - de échte troostkunst - kun je vanaf 1 juni zien in Stedelijk Museum Schiedam. Op die dag gaat het museum weer open, nadat het half maart de deuren moest sluiten.



Veel van de originele werken in de tentoonstelling kun je kopen, een unicum in een museum. Daarvoor kun je zelf de kunstenaar benaderen. ‘Op die manier geven we de kunstenaars een extra steuntje in de rug’, zegt directeur Deirdre Carasso. ‘Dankzij de steun van het De Groot Fonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen konden we alle deelnemers betalen. Wil je ook iets doen? Koop dan een setje van tien ansichtkaarten. De opbrengst gaat naar alle deelnemende kunstenaars.’

Diversiteit



De kracht van de tentoonstelling schuilt in de diversiteit. Er zitten schilderijen en foto’s bij, maar ook collages, driedimensionale beelden en werken met tekst. Aldo Hoeben maakte letterlijk een bakkie troost: een kopje koffie. Jacques Tange schilderde een interieur met een poes. En er is de omhelzing van Sarah van der Pols. Onder de titel Zij die neemt en geeft stuurde Diederik Klomberg een beeld in van de natuur.

Donatie

Tijdens de sluiting van het museum konden mensen het affiche Troostkunst uit Schiedam gratis bestellen. De animo overtrof onze verwachtingen, zegt Carasso. ‘In drie weken tijd verstuurde we zo’n vijftienhonderd affiches. In de stad brachten onze vrijwilligers ze rond.’ Een kwart ging naar mensen buiten Schiedam, tot aan Canada toe. Het museum kreeg ook duizenden mails van mensen die het een heel sympathiek project vonden. Carasso: ‘Sommigen schreven dat ze graag een donatie aan de kunstenaars wilden doen.’

Hulp

De gemeente Schiedam bestelde bouwhekken met vier troostkunst-affiches rond het bouwproject Parkweg Midden en stelde meer dan dertig billboards gratis ter beschikking voor de periode 5 mei t/m 15 juni 2020. De Ketelfactory en andere culturele organisaties hingen de posters als een soort behang voor de ramen. Online ging het ‘een beetje’ viral, merkte Carasso. ‘Het deed denken aan onze campagne bij de Museumprijs die we vorig jaar rond dezelfde tijd hadden. Ook toen schoten heel veel mensen in de stad ons te hulp.’

Zorg

Als dank voor het werk van zorgmedewerkers gingen 3.750 ansichtkaarten naar de medewerkers en vrijwilligers van de Frankelandgroep met woon- en zorglocaties in Schiedam en Vlaardingen. Er zijn rond de 8.000 ansichtkaarten in omloop. Je kunt ze online bestellen en na de heropening in de museumwinkel kopen.

Deelnemende kunstenaars



Adrianus, Albert de Bruin, Aldo Hoeben, André Pielage, Ankie Manders, Annemarie van Grinsven, Annemarie van Ulden, Atelier LAK, Bo-Danique Bloem, Bram Uil, Carolina Koster, Dick Berckenkamp, Diederik Klomberg, Esther van der Eerden, Esther van Duffelen, Esther Zitman, Frans Huisman, Frieda Mellema | lab 71, Gerrit Bruins, Henny van Leeuwen, IAMTHEVISUALIST, Inge Hoefnagel, Inge van Haastert, Isra Páez, Jacques Tange, Jeffrey Burger, John Middelkoop, Jolande Bosch, Klowntjepiet, Margi Geerlinks, Marian Langelaan, Michalina Malolepsza, MilleLuci, Mirjam van den Haspel, Nancy Roeters, Nikolaj, Paul de Graaff, Pien Senders – Westerveld, Rob van der Ven, SAGE, Sander Groen, Sarah van der Pols, Sasha Zuidam, Sebastiaan Straatsma, Sjef van Duin, Theo Gootjes, Tobias Lengkeek, VELD & VAAS, Vivian Ammerlaan, Willem den Broeder, Yvon Koopman, Jolande Bosch.