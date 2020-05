Herdenking Slachtoffers Coronacrisis maandag 1 juni 20.25 uur

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Schiedammer Mari Dingenouts vraagt iedereen om mee te doen met het initiatief van de KRO-NCRV en maandag (om 20.25 uur) de corona-slachtoffers te herdenken.



'KRO-NCRV en ondergetekende roepen Nederland, waaronder Schiedammers, op om op maandag 1 juni om 20.25 uur een kaars aan te steken. Op deze Tweede Pinksterdag herdenken we de slachtoffers van de coronacrisis in een speciale KRO-NCRV editie van ‘Voor wie steek jij een kaarsje op’ op NPO2. Doe mee en brand op maandag 1 juni om 20.25 uur een kaarsje; zet ‘m voor je raam, in je tuin of op je balkon of op het terras dat vanaf 12.00 uur in de horeca weer buiten mag staan. Ook bedanken we de mensen, die zorg, moed en liefde hebben getoond. '