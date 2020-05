Groeistuip voor reuzenwaterlelie in Blijdorp

Rotterdam - Een van de reuzenwaterlelies in de Victoriaserre van Diergaarde Blijdorp is deze week wel erg groot geworden. Het blad tikte de 2,10 meter aan! De vorige keer dat een blad met vergelijkbare omvang werd gemeten, in de dierentuin was in 2018 (1,90 meter).

Reuzenwaterlelies hebben een lange geschiedenis in Diergaarde Blijdorp. Halverwege de negentiende eeuw kwamen er in Europa zaden beschikbaar van reuzenwaterlelies (Victoria amazonica) uit Brazilië. De diergaarde bouwde een speciale grote serre voor de plant en stelde deze vanaf 1887 tentoon. De reuzenwaterlelies maakten furore in Rotterdam vanwege de speciale fotosessie waarbij mensen hun kind op een blad mochten zetten voor een unieke foto.

De plant komt oorspronkelijk uit het Amazonegebied en wordt ook wel de 'Koningin der waterlelies' genoemd. Opvallend zijn ook de reusachtige, cirkelvormige bladeren. De hele zomer zullen de lelies bladeren en knoppen aanmaken, die bezoekers kunnen bewonderen. Op een andere plek in de Diergaarde, het Vlinderparadijs Amazonica, is nog een reuzenwaterlelie uitgezet.