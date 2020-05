Grootste containerschip ter wereld arriveert over een week in Rotterdam

grootste containerschip ter wereld arriveert over een week in ro

Foto: Port of Rotterdam

Rotterdam - Nog precies een week en dan krijgt Rotterdam bezoek van het grootste containerschip ter wereld. Op woensdag 3 juni arriveert omstreeks 14.00 uur de gloednieuwe HMM Algeciras op zijn maidentrip in de Amaliahaven om containers over te slaan bij RWG (Rotterdam World Gateway). Het gevaarte blijft drie dagen in onze stad,

Het schip kan net iets meer 20-voet-containers aan boord hebben dan het vorige grootste containerschip MSC Gülsün: 23.964 TEU tegen 23.756 TEU. HMM Algeciras heeft tijdens de reis 19.621 TEU aan boord èn dat is ook een record.

Het Koreaans schip werd op 24 april opgeleverd door de scheepswerf Daewoo Shipping & Marine Engineering’s Okpo. Het is 400 meter lang en 61 meter breed. Het schip is afkomstig uit Yantian en vertrekt op 6 juni om 05.00 uur naar Hamburg.

