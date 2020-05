Bezoekregeling locatie Frankeland tijdelijk beëindigd door coronageval

Schiedam - 'Op 24 mei jl. is in locatie Frankeland jammer genoeg opnieuw een bewoner positief getest op het coronavirus. Dit betekent dat we helaas genoodzaakt zijn om in ieder geval tot en met 1 juni aanstaande de bezoekregeling tijdelijk te beëindigen.' Dat laat de Frankelandgroep weten via hun website.



'Bewoners en familieleden van locatie Frankeland die tot en met deze datum een bezoekafspraak hebben worden hiervan op de hoogte gebracht. Bij de locaties Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis en Vaartland zijn (vooralsnog) geen bewoners (meer) die besmet zijn met het coronavirus. De bezoekregeling gaat bij deze locaties door.

Alle info over de stand van zaken bij de Frankelandgroep lees je hier.