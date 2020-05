Column - Het wordt steeds moeilijker

Schiedam - Joke Ballijns kijkt ook deze week rond in Schiedam en ziet dat het steeds moeilijker wordt om afstand te bewaren.



Al ruim twee maanden houdt het coronavirus ons in de greep en het wordt steeds moeilijker voor iedereen. Vroeg ik mij vorige keer of wij verstandig blijven, nu twee weken later blijkt dat wij het echt niet zijn. Natuurlijk heb ik begrip voor de jeugd, voor de mensen die driehoog op een flatje wonen, voor mensen die er echt nu wel eens 'uit' willen, maar tegelijkertijd vraag ik mij af: moet dit zo massaal en allemaal naar dezelfde plekken?

Ook ik wil er even tussenuit en pak mijn scootmobiel om een rondje te gaan rijden in Midden Delfland, normaliter ben ik daar zielsalleen en heb ik al eens de waarschuwing gekregen dat Medipont mij daar niet kan helpen met bijvoorbeeld pech of een lekke band. Nu denk ik dat ik daar veilig ben, helaas hebben heel veel andere mensen dat ook gedacht en rij ik compleet in een file, niet normaal, dus keer ik om en bedenk dat er bij de Gamma buiten een plantjesmarkt is, misschien is er iets voor mij bij?

Alleen staat er op de parkeerplaats een minimum aan plantjes, maar wel een enorme slingerlijn aan klanten die binnen willen, netjes met 1,5 meter afstand, want ja, het klussen moet doorgaan, zeker als je verder niets te doen hebt. Verderop bij de Kringloopwinkel staat (ik verzin het niet hoor) ook een enorme rij te wachten, wat is er zo belangrijk dat men in de rij staat?

Na een rondje in het park wil ik via winkelcentrum Spaland naar huis en moet mij een weg banen door wachtende mensen die de AH in willen. Eerlijk gezegd heb ik er een beetje genoeg van en ga maar op huis aan en blijf lekker in mijn tuin de verdere dag, ben mij bewust wat een luxe dit is en waardeer het enorm.

Maar gelukkig is het bijna 1 juni en mogen de terrassen en restaurants weer aangepast open. Maar of dit een succes wordt? Ik weet het niet.

Voorzichtig gaan ook andere activiteiten weer van start, Seniorenwelzijn gaat buitensporten activeren, conditietraining, Tai-Chi en wandel en fietsen tochten waarbij u zich kunt opgeven via vitaliteitenbeweging@seniorenwelzijn.nl, u koopt daar een strippenkaart voor 35,00 en kunt daarmee 10x deelnemen.

Alles lekker in de buitenlucht en ondanks dat de RIVM regels maximaal 30 personen voorschrijft, gaat men hier uit van maximaal 15 personen.

Wel zo veilig en wat is nu fijner om weer met leeftijdsgenoten contact te hebben en wat te doen aan uw conditie, het mes snijdt weer aan twee kanten.

Het is te hopen dat er weer meer instanties rustig en veilig hun activiteiten gaan opstarten, laat mijn het weten en ik kom langs voor mijn column Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam.

Blijf a.u.b. verstandig en tot de volgende keer.

(Joke Ballijns)