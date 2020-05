'Uitstel, of afstel, op conto van de coronacrisis?'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos over panden die alle lange tijd leeg staan.



'Hoe is dit mogelijk?

Dat vraag ik me wel eens af, hoe is het mogelijk dat panden zolang leeg mogen staan dat deze gaan zorgen voor een verpauperde aanblik in de buurt. Nu ben ik geen politicus en misschien simpel denkende, maar ruim 15 jaar leegstand, daar moet toch op ingegrepen kunnen worden?

Hoek van Swindensingel/Snelliussingel, de vijverpartij met eilandje en pittoresk bruggetje, omringd door gezellige uitziende huizen met dito voortuintjes geeft een sfeervol plaatje, dit in contrast tot het dichtgetimmerde pand op de hoek waar ooit de Spar heeft gezeten. Door een conflict met de verhuurder heeft deze ruim 15 jaar geleden de deuren gesloten, om voor altijd dicht te blijven, een trieste aanblik gevend aan de leefomgeving. Om de boel nog enigszins op te fleuren hebben buurtkinderen enkele jaren terug de platen hout voor de ramen vrolijk beschilderd.

Iets verder op de van Swindensingel staat het opvallende roodbruine pand waar voorheen Vluchtelingenwerk en een scala aan andere sociaal-maatschappelijke organisaties huisden eveneens door jaren leegstand te verpauperen.

Voor beiden was de ellenlange leegstand in zicht, zo was er voor het kantoorpand aan de van Swindensingel begin 2019 een plan ingediend om het kantoor te transformeren naar 7 huurwoningen. In diezelfde periode is de gemeente Schiedam benaderd door de eigenaar van de voormalige Spar supermarkt om op deze locatie een kleinschalig appartementengebouw van 17 of 18 appartementen te ontwikkelen. Het goede nieuws was dat er met beide projecten zelfs al voor eind 2019 een start kon worden gemaakt met de realisatie, eind 2019!

Zullen we dit uitstel, of afstel, dan maar op het conto van de coronacrisis plaatsen en daar ook het leegstaande pand op de hoek Rembrandtlaan/Nicolaas Beetstraat op plaatsen die al jaren wacht op verbetering?'