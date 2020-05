Brandersfeesten ruilt binnenstad in voor een evenemententerrein

Schiedam - De Brandersfeesten worden anders. Nieuwe heren, nieuwe wetten. “Het is dertig jaar bijna hetzelfde geweest”, stelt Remy Reurling, die Phons Ockerse opvolgde als leidsman van het evenement. Tijd voor verandering dus. Ook geldt het oude tijden, nieuwe (anderhalvemeter) regels. Een zekerheidje is er al: het centrum wordt dit jaar ingeruild voor een evenemententerrein.



(door Gerard S. Verver)

Ockerse, die zes jaar als voorzitter de regie voerde, had uiteraard graag een Brandersfeest oude stijl achtergelaten. In 2019 liep het, door de vooral bij jongere botenbezitters tanen de interesse, al mis met het pareltje van het feest: de gondelvaart. Nu is hét virus spelbreker.

“We gaan er wel van uit dat het doorgaat.", reageert Reurling. "Tenzij er zich een tweede virusgolf aandient en de overheid weer alles op slot gooit.” Vooralsnog wordt er hard gewerkt aan het invullen van het programma, dat Schiedam in het weekeinde van 27, 28 en 29 september even op stelten moet zetten. “We proberen net te doen alsof alles honderd procent door gaat.” Inmiddels is het Vlaardingse Haring & Bierfeest, dat verplaatst was van juni naar september, al wel geschrapt.

Anders dan afgelopen dertig jaar

Duidelijk is, dat het Schiedamse feestje ditmaal niet in de binnenstad gevierd wordt. “Het wordt heel anders dan in de afgelopen dertig jaar. Juist omdat bezoekers door de nieuwe normen minder bewegingsvrijheid hebben en het veiligheidsgevoel hoog op het lijstje staat. Natuurlijk vormt het centrum een prachtige decor, maar is door zijn nogal smalle straatjes en stegen te beperkt om een grote mensenmassa op te vangen.”

Vandaar, dat er wordt gezocht naar een terrein, dat overzichtelijk is en waar de veiligheid beter in goede banen geleid kan worden. De naam van het Stadserf is al gevallen ("Een mooi vierkant"). En de Plantage. Ook het Beatrixpark is een optie.

Seinen op groen

De virushobbels weerhouden Reurling en zijn medebestuursleden er niet van om druk bezig te blijven met het invullen van het aanbod. Artiesten zijn nog niet vastgelegd. Als dat gebeurt zal er vast een voorbehoud in het contract opgenomen worden. “Want we willen bij een afgelasting vanuit die hoek niet geconfronteerd worden met claims”. Vooralsnog staan alle seinen op groen. “Maar iedereen beseft, dat de kans bestaat, dat de overheid bij een kleine opleving van het virus de deuren weer sluit en ‘schluss’ roept.”