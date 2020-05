Steward Martino uit Schiedam mocht weer de lucht in: 'Eindelijk, hééérlijk'

Schiedam - Hij sprong al op voorhand een gat in de lucht toen werkgever KLM afgelopen week belde dat hij na twee maanden weer was ingedeeld op een vlucht naar Seoul. "Eindelijk, hééérlijk", vat de Schiedamse steward, mede-kroegbaas én volkszanger Martino Burger na terugkomst zielstevreden samen.



(door Els Neijts)

Martino kan niet zonder, hij móet regelmatig hoog in de lucht zweven. "Als het door een wolkenpak breekt, gaat een vliegtuig altijd een beetje trillen. Zo lekker! Toen we dat als crew weer voelden, keken wel elkaar grijnzend aan. Van turbulentie worden we vaak ook heel gelukkig. Ja, vliegen is voor mij een way of life, misschien wel een afwijking."

Martino's 'kist' bleek met zo'n 220 passagiers halfvol te zitten. "Vooral met Koreanen, een enkele verdwaalde Nederlander en wat havenarbeiders uit Oostbloklanden", somt hij op.

"Het was sowieso een rustige vlucht, want door corona mochten we alleen 'uitgeklede' service bieden. Daardoor konden we in de pantry af en toe éven onze mondkapjes laten zakken. Dat was echt lekker, want ik vind die dingen niet fijn zitten. Ik krijg het er niet benauwd van, maar ze voelen raar, warm en zweterig."

Na alle genot in de lucht, bleek ook Seoul een verademing. "Best ok!", verzekert Martino. "Alleen op erg drukke plekken moest je een mondkapje op, maar de winkels en restaurants waren gewoon open. Ik kon zonder gedoe een biertje drinken. De regels worden er niet zo spastisch gehandhaafd als hier. Ik vind Schiedam erg streng. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat hier een speciaal opleidingscentrum voor boa's zit. Die worden natuurlijk in grote groepen de straat op gestuurd om te oefenen."

Frankeland-bewoners

Hoewel Café de Herinnering - dat hij samen met zijn man Joop runt - dicht moest, en hij ook al niet mocht optreden, heeft de Schiedamse steward en volkszanger zich niet verveeld tijdens zijn ophokplicht. "Ik weet me altijd goed te vermaken", lacht hij opgeruimd, "maar ik was wel erg blij toen ik weer in de auto zat richting Schiphol. Zoals het het hoort."

Optredens

Zingen mag hij voorlopig maar mondjesmaat. "Dat was natuurlijk wel een tegenvaller, ik had best wat optredens staan." Toch zong Martino twee weken geleden op verzoek voor de bewoners van de Frankeland-locatie Schiewaegh aan de Nieuwe Damlaan. "Natuurlijk op afstand. De ouwetjes achter de ramen en wij buiten. Maar het werd toch een feestje. Het verzorgend personeel stond lekker mee te dansen. Op 10 september ga ik samen met Meriam Bruggink ook optreden voor de bewoners van een verpleeghuis in Capelle aan den IJssel. En in diezelfde maand kom ik met twee nieuwe platen."

Als op 1 juni de cafés weer aangepast open mogen, wachten Martino en Joop om klokslag 12 uur hun klanten op met een geheven glas. "Ondanks strenge naleving van de regeltjes in Schiedam verwachten we de nodige toeloop."