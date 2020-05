IM - Carl Smit drukte stempel op de kunst

Schiedam – Veel mensen die hem kenden, wisten eigenlijk zijn naam niet. Carl Smit was een hulpvaardig mens, stond altijd klaar voor iemand die in nood zat – maar pas in de dagen na de overlijdensadvertentie in het Nieuwe Stadsblad van vorige week begon het tot een grotere schare Schiedammers door te dringen om wie het ging. De schok was groot. Carl Smit overleed op 10 mei.



(door Kor Kegel)

Carl Smit was een familiemens, uitermate vriendelijk en vriendschappelijk. Begaan met de mensen om hem heen. Volgens de rouwadvertentie was hij eigenzinnig en verstrooid, een denker én een doener, een sloper en een bouwer. En een hartstochtelijk kunstliefhebber. Dat ‘hartstochtelijk’ staat er niet bij, maar dat hebben veel Schiedamse beeldend kunstenaars wel zo ervaren.

Carl Smit was kunstverzamelaar en mecenas. Hij was een groot fan van het figuratieve werk van Jacques Tange, van wie hij veel schilderijen bezat. Door Belinda en Jacques Tange kwam het ook dat Carl Smit van Gorinchem naar Schiedam verhuisde, naar de Schie, schuin aan de overkant van de Tanges. Carl Smit had een leidinggevende functie bij TDS, de drukkerij van Frans Eikenbroek aan de Fokkerstraat. Hier werden zeer veel kunstcatalogi, kaarten, uitnodigingen en boeken geproduceerd die de kunstenaars vaak gratis ter beschikking werden gesteld. Prachtige boeken. Carl Smit legde er al zijn passie in, net als Frans Eikenbroek.

Oud-wethouder Adri Reijnhout maakte in 2008 zijn eerste fotoboek over het actuele Schiedam. Voor een presentatie in de toenmalige bibliotheek aan het Stadserf zorgde Carl Smit voor flinke uitvergrotingen van de mooiste foto’s. Gratis, uit liefde voor kwaliteit. En zo deed hij dat met kunstenaars ook.

Toen TDS in 2012 failliet ging, vond Carl Smit een baan bij drukkerij De Bink in Leiden. Daar bleef Carl Smit mooie producties maken. Zijn liefde voor de kunst richtte zich op het aankopen van kunstwerken en het ondersteunen van kunstenaars als mecenas. Hij kocht een hoekpand op de Dam, bij de afrol van de Oude Sluis. De restauratie werd een meerjarenproject.

“Hij was er bijna mee klaar en had zich er zelfs bij de gemeente al ingeschreven, want hij zou er gaan wonen,” zegt Jacques Tange.Carl Smit besprak eens met Gerda Brust, voormalig bestuurslid van Stichting KunstWerkt, dat hij aan de Dam wel een galerie wilde vestigen. “Jij bent toch kunsthistoricus? Zou jij dat niet op je willen nemen?” vroeg hij haar. Maar Gerda bleef officemanager van Witte de With in Rotterdam en de restauratie op de Dam duurde en duurde. “Hij was altijd aan het klussen, altijd bezig,” zegt Gerda Brust. Ze waren dikke maatjes.

Op Moederdag, zondag 10 mei, werd Carl Smit plotseling getroffen door een hartstilstand. Hij is 59 jaar geworden. “Zo plots als je er altijd was, zo plots ben je ook weer weg,” staat op de rouwkaart.