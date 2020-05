Schiedam - Op vrijdag 13 maart 2020 draait premier Mark Rutte het land op een ‘intelligente’ manier op slot. Er volgen stille en tegelijkertijd roerige maanden. Mensen blijven thuis, scholen sluiten en het wordt stil op straat. In deze periode begint Margi Geerlinks in opdracht van het Stedelijk Museum Schiedam in Schiedam met fotograferen. Een selectie daarvan hangt vanaf 1 juni in het museum in de tentoonstelling Achter de stilte van corona, foto’s van Margi Geerlinks.



'Margi fotografeerde het verdriet en de onzekerheid, maar ook mooie momenten van veerkracht en verbondenheid', zegt museumdirecteur Deirdre Carasso. ‘Ze heeft een sterke emotionele band met de mensen voor haar camera.’ Eerder volgde ze de dementerende moeder van Hugo Borst. Een deel van die foto’s hing in het museum onder de titel Ma.

Verhaal

Tijdens de eerste ‘coronaweken’ volgde Geerlinks verschillende mensen. Vaak ging het om Schiedammers met een vitaal beroep, waaronder leerkrachten, een vuilnisman en een huisarts. Ook volgde ze zorgmedewerkers, een uitvaartbegeleider en de eigenaar van een buurtwinkel. Wat is hun verhaal? Hoe hebben ze deze weken ervaren? Geerlinks maakte de foto’s tussen 25 maart en 1 juni 2020.

Belangrijks



Sumeyra van buurtwinkel Altinbasak vertelt: ‘Op een gegeven moment moest ik voor de winkel gaan staan zodat er niet te veel mensen naar binnen gingen. (...) Ik wist niet dat onze groente- en fruitwinkel uit zou groeien tot zoiets belangrijks, dat ik mensen moest gaan tegenhouden. Dat was heel bijzonder om mee te maken. Wij zijn ook gewoon een belangrijke sector, we worden gezien! Maar ik hoop dat het weer normaal wordt.’

Bedankt



Het museum neemt een selectie van de foto’s op in de collectie. Medewerkers spraken met de geportretteerden, zodat we de verhalen ook kunnen vastleggen. Zoals dat van Richard; hij werkt als vuilnisman. ‘Mensen zijn sinds corona vrolijker. En ze schelden minder. Er zijn erbij die zelfs briefjes op de container plakken met: ‘bedankt’. Of ze komen met ijs naar buiten. (...)’ Hij haalde veel meer op. ‘Normaal hebben we 8 ton GFT afval, nu met corona 23-24 ton per dag. ’

Keerzijde



De opdracht bracht Geerlinks in contact met ‘al die mooie mensen’, zegt ze. ‘Ik zag hoe ze zich om elkaar bekommeren en er iets moois van proberen te maken. Maar ik merkte ook de keerzijde, ziekte en eenzaamheid. Ik verloor een goede vriend aan corona. Niet omdat hij corona had, maar omdat hij kwetsbaar was en niet de zorg kon krijgen die hij nodig had.’

Mensen



Kunstenaar Margi Geerlinks is eigenaar van Galerie 158 aan de Hoogstraat in Schiedam. Haar fotowerk gaat bijna altijd over mensen; hoe ze zijn of hoe ze dankzij haar digitale manipulatie zouden kúnnen zijn. Haar werk hangt geregeld op prestigieuze (inter)nationale kunstbeurzen. Ze kreeg lovende recensies in onder meer The New York Times en The Guardian. Particulieren en musea, waaronder Museum Voorlinden, kochten haar werk aan.