de korenbeurs in 35 000 lego stenen

Schiedam - Een van de projecten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Bibliotheek Schiedam was het nabouwen van de Korenbeurs met circa 35.000 legostenen. Toen de begane grond stond, werd de bouw half maart noodgedwongen stil gelegd als gevolg van de coronamaatregelen van de regering.



Toen premier Rutte eind april een versoepeling aankondigde is er meteen bekeken of en hoe de bouw weer zou kunnen worden opgepakt. Uiteraard met inachtneming van de geldende regels. Na enig puzzelen bleek het mogelijk om drie teams samen te stellen van mensen die graag verder wilden bouwen. Die zijn zo voortvarend aan de slag te gegaan, dat de klus nu is geklaard.