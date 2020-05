Leerkrachten verrassen leerlingen in tv-programma

Schiedam – De verrassing was groot bij de leerlingen van groep acht van de basisschool de Violier, toen zij zaterdagavond in het populaire programma All You Need Is Love, ineens hun meester en juffen op het beeldscherm zagen verschijnen, om ze mede te delen dat zij het erg vervelend vinden dat zij dit jaar geen afscheid kunnen nemen van de school met de traditionele musical.



(Door Peter Spek)

De groep acht leerkrachten Sandra Pelgrim, Lucienne Brunink en Ronald Desaunois hadden een zelfgemaakt filmpje gemaakt om de leerlingen een hart onder de riem te steken. Er werd al driftig geoefend op een perfecte uitvoering van de musical met een groots optreden voor ouders, oma en opa’s, maar half maart ging de school dicht en nu is het afwachten wat na 27 mei, als de nieuwe protocollen bekend worden gemaakt voor de laatste vijf weken van dit schooljaar, wat er nog mogelijk is.

Ronald Desaunois liet weten in het filmpje in het programma van Robert ten Brink, dat hij en zijn twee collega’s grootse plannen hadden voor deze musical, maar nu volledig in het water zijn gevallen. En dat vinden wij erg jammer. “Maar”, vertelde Sandra Pelgrim. “Wij laten het er niet bijzitten. Wij gaan een mooie film maken en wat wij verder nog in petto hebben voor jullie houden wij nog even geheim”, liet zij in All You Need Is Love weten.

Zeker is wel, dat de drie leerkrachten de leerlingen, ondanks de heersende coronacrisis, een onvergetelijk afscheid zullen geven, dat werd wel duidelijk in het programma. De drie leerkrachten van groep acht van de Violier, met van boven naar beneden Sandra Pelgrim, Lucienne Brunink en Ronald Desaunois, wisten de leerlingen in het Tv-programma All You Need Is Love, te verrassen.