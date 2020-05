Stroomopwaarts ziet ongekende stijging in aanvragen bijstand

Schiedam - Stroomopwaarts ziet het aantal aanvragen voor bijstand in de waterweg gemeenten hard oplopen door de gevolgen van het coronavirus. Ten opzichte van februari dit jaar is het aantal aanvragen in onze regio verdubbeld. De grootste toename is onder de jongeren tot 27 jaar en zelfstandig ondernemers.



Desiree Curfs, directeur Stroomopwaarts: “Jongeren onder de 27 jaar hebben over het algemeen minder WW-recht opgebouwd t.o.v. oudere werklozen en hebben vaker een flexcontract. Bij een crisis zoals deze raken zij als eerste hun baan kwijt. En dan hebben we nog de zelfstandig ondernemers. Velen hebben noodgedwongen hun onderneming moeten sluiten. Zij verliezen direct hun bron van inkomsten en houden daarom weinig tot geen loon voor zichzelf over.”

Eerst WW aanvragen

Ook het UWV ziet een grote stijging in het aantal WW-uitkeringen. Uit de cijfers, gepubliceerd door UWV, zien we voor onze regio in april een stijging van rond de 20 procent van het aantal WW-uitkeringen t.o.v. maart dit jaar. “Het is verstandig om altijd eerst bij het UWV te kijken of er recht is op een WW-uitkering. De bijstandsuitkering is voor inwoners die onvoldoende inkomsten hebben voor hun levensonderhoud en geen recht hebben op een andere uitkering. Iemand die recent zijn baan is verloren, heeft wellicht eerst recht op een WW-uitkering. Zo voorkom je onnodig lang wachten op inkomsten”, vertelt Curfs.

Zorgen om schulden op langer termijn

Stroomopwaarts ziet nog geen stijging in de aanvragen voor schuldhulpverlening. Toch maakt Desiree Curfs zich zorgen: “De coronacrisis leidt bij veel mensen tot verandering in hun inkomen. We maken ons zorgen om de mensen die door een daling in hun inkomen niet rondkomen, rekeningen niet of niet op tijd betalen en schulden maken die later in het jaar opduiken.”

Op de website van Stroomopwaarts is een speciale pagina ingericht voor hulp bij werk en inkomen tijdens de coronacrisis. Inwoners kunnen hier antwoorden vinden op vragen als ‘wat als ik mijn huur niet kan betalen?’, ik heb minder inkomen, wat nu? en kan ik hulp krijgen bij mijn schulden’. De pagina is te vinden op www.stroomopwaarts.nl/corona.

Aangepaste dienstverlening

Ook Stroomopwaarts heeft haar dienstverlening door de maatregelen moeten aanpassen. Inwoners met vragen worden vooral telefonisch geholpen. De locaties zijn alleen open op afspraak. Langzaam wordt de dienstverlening uitgebreid en worden cliënten weer uitgenodigd om hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe manieren om cliënten te begeleiden in een 1,5 meter economie. Denk aan online trainingen en cursussen, maar ook aan matching-sessies waar kleinere groepen werkzoekenden met potentiële werkgevers in contact worden gebracht. Een aantal van de instromers kunnen we direct tijdelijk (uitzend)werk aanbieden bij een van onze opdrachtgevers in het groen, de schoonmaak of in diverse andere sectoren. Verder opent in juni het assessmentcenter weer in kleine groepen. Hier kijkt Stroomopwaarts welke competenties/vaardigheden iemand heeft. En er wordt ook weer gestart met de werkleertrajecten, zodat men praktijkervaring op kan doen en ‘werkfit’ kan worden.

Bijstand voor ondernemers

De coronamaatregelen treffen veel zelfstandig ondernemers in de regio. Voor ondernemers die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien is er een versoepelde, tijdelijke regeling voor bijstand ingesteld; de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). “Inmiddels hebben we 2.500 aanvragen ontvangen. Hiervan is de helft in vijf weken tijd beoordeeld en de toegekende uitkeringen zijn uitbetaald. We werken met een team van 20 medewerkers keihard om alle aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen”, aldus Desiree.

Langzaam aan opstarten

Inmiddels mag een aantal branches weer langzaam opstarten. Daardoor stromen er weer ondernemers uit de bijstand. Eind vorige week is bekend gemaakt dat de Tozo wordt verlengd met drie maanden met o.a. een partnertoets. Op de website www.stroomopwaarts.nl/tozo staat de laatste informatie. Wat betreft de grote stijging bij jongeren; als het weer beter gaat op de arbeidsmarkt, dan zijn zij ook weer als eerste aan het werk.

Stroomopwaarts

Stroomopwaarts er voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor hulp bij een tijdelijk inkomen, schulden, solliciteren, trainingen en opleidingen en hulp bij rondkomen met een laag inkomen. Dit doen zij met ondernemers uit de regio.