Yes, wij gaan buiten dansen!

'Het was een organisatorische uitdaging om bijna 1700 leerlingen buiten een onderkomen te geven, maar het is gelukt. Vanaf 2 juni gaan Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen buiten dansen. Op Sportpark Willem-Alexander verkassen we gewoon naar buiten, maar voor het Wennekerpand lag het wat moeilijker. Wij zijn enorm dankbaar want we mogen een veld gebruiken van Excelsior 20 op Sportpark Thurlede. Eindelijk kunnen we onze leerlingen weer zien en lekker gaan bewegen met elkaar.'

Meer info via www.ballet-endansstudioschiedam.nl