Geen mondkapje in OV? 95 euro boete! Alle veranderingen bij de RET op een rijtje

Schiedam - Zoals door het kabinet is aangekondigd, gaat het openbaar vervoer vanaf juni weer rijden met een 100% dienstregeling met een maximale bezetting van rond de 40%. Mondkapjes zijn in het OV per 1 juni verplicht. Hieronder een overzicht van hoe de RET, in lijn met het eerder verschenen OV-protocol, invulling geeft aan de nieuwe situatie. Daarbij doet het vervoersbedrijf een uitdrukkelijk beroep op de reiziger.



Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “We zijn in Nederland goed op weg om het coronavirus terug te dringen. We snappen dat mensen het liefst zo snel mogelijk weer het gewone leven oppakken. Dat geldt ook voor ons. Maar dat zit er voorlopig niet in. Ook na 1 juni blijft gelden: werk zo veel mogelijk thuis, gebruik het OV niet als uitje, volg de richtlijnen van het RIVM en: draag vanaf 1 juni een mondkapje in het OV. Dit is een gezamenlijke opdracht voor overheden, OV-bedrijven en reizigers. Veilig reizen doen we samen. We zien er naar uit om deze nieuwe fase samen met onze reizigers in te gaan.”



Dienstregeling

Op maandag 1 juni rijdt de RET vanwege Pinksteren zoals op elke feestdag een zondagdienstregeling. Op dinsdag 2 juni rijden we weer nagenoeg volgens de reguliere dienstregeling. Uitzonderingen op de 100% dienstregeling (wijzigingen door werkzaamheden zijn hierin niet opgenomen):

De Fast Ferry blijft de winterdienst varen. Op de B-lijn rijden we geen extra ritten naar Hoek van Holland. De BOB-bus en weekendmetro rijden niet. Deze uitzonderingen zijn ingegeven door het feit dat deze diensten en lijnen zich in de meeste gevallen richten op recreatief gebruik.



De dienstregeling is inmiddels opgenomen in de reisplanners. Reizigers kunnen hun reis plannen via de RET Reisplanner en de Real Time App. De RET blijft de bezetting de komende tijd zorgvuldig monitoren. Net zoals in de afgelopen weken kan dat ook na 1 juni leiden tot kleine aanpassingen in de dienstregeling.



Wat verandert er voor reizigers?

Voor reizigers blijft gelden: houd je aan de algemene RIVM-hygiëneadviezen, werk thuis als het kan en blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt. Ook blijft de oproep staan om het OV alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen waarvoor geen alternatief voorhanden is.



Veranderingen m.b.t mondkapjes:

Per 1 juni geldt de verplichting om in de voertuigen een mondkapje te dragen. Die verplichting geldt niet op perrons, stations en haltes. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf. Reizigers die geen mondkapje dragen, riskeren een boete van € 95,-.Reizigers zullen RET-personeel aantreffen dat ook mondkapjes of gezichtsschermen draagt. Bestuurders en chauffeurs dragen omwille van de verkeersveiligheid geen mondkapjes op het moment dat zij het voertuig besturen.Op diverse metrostations van de RET kunnen reizigers bij winkeltjes mondkapjes aanschaffen. Ook bij uiteenlopende drogisterijen en andere winkelketens zijn ze verkrijgbaar. Daarnaast worden in de loop van deze week op de tien grootste metrostations verkoopautomaten met mondkapjes geplaatst.

Overige veranderingen:

Per 1 juni wordt behalve op het dragen van mondkapjes ook actief gecontroleerd en gehandhaafd op geldige vervoersbewijzen.De voertuigen en de contactpunten in de voertuigen worden vanwege de hogere frequenties vaker schoongemaakt, ook tijdens de spits. Reizigers kunnen schoonmakers tegenkomen in de voertuigen.Reizigers zijn zelf verantwoordelijk om met een geldige OV-chipkaart of barcodeticket te reizen. Het barcodeticket leent zich goed voor eenmalige reizen en is te koop via de RET Barcode App. We roepen reizigers op om te wachten tot het volgende voertuig als het te druk is om afstand te houden. De RET is onder het motto ‘Samen houden we Rotterdam bereikbaar’ bezig om samen met de gemeente en een aantal aanbieders van deelfietsen en scooters het aanbod van deze vervoermiddelen te vergroten op diverse hotspots. Zo helpen we elkaar om het OV te ontzien. Meer informatie hierover volgt volgende week. Per 1 juni zijn de RET servicepunten en klantenservice weer open op de gebruikelijke tijden.

Communicatie

Op stations, in de voertuigen en in bus- en tramhaltes met een abri worden stickers en posters aangebracht met gedragsregels voor de nieuwe situatie. De RET zal over de nieuwe situatie communiceren via haar reizigerswebsite, nieuwsbrieven en social media. De omroepberichten worden aangepast. Er komen berichten op de schermen en de digitale borden met reizigersinformatie. Op de vijf grootste metrostations worden looproutes aangegeven die het mogelijk maken om zo goed mogelijk afstand te houden.

Voor vragen kunnen reizigers terecht op www.ret.nl of bij de klantenservice van de RET.