Scouting Tono-groep open voor niet-leden

Schiedam – Keurig volgens de RIVM richtlijnen is de Scouting Tono-groep dit weekend weer begonnen met de activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar. Omdat de groep het belangrijk vind dat alle kinderen lekker buiten bezig kunnen zijn en zichzelf ontwikkelen, stelt de Scouting Tono-groep haar activiteiten (gratis) open voor niet-leden.



De openstelling is mede op verzoek van de overheid om activiteiten open te stellen. “Nu vinden wij het inderdaad erg belangrijk dat de meisjes en jongens lekker buiten bezig zijn, en ongemerkt zich ook nog ontwikkelen”, zo licht Richard Spruit van de Scouting Tono-groep toe. “Alle kinderen, vanaf vier jaar, zijn dus tot aan 1 september van harte welkom om mee te doen. Kijk, als Scouting zijn we toch al graag buiten bezig, dus voor ons is het niet eens zo heel moeilijk om het programma aan te passen. Onze eigen leden zijn ontzettend enthousiast dat ze weer lekker bezig zijn en zouden het heel leuk vinden als er extra kinderen tijdelijk bij komen.”

Veiligheid staat wel voorop, dus de opkomsten zijn wel een half uur korter dan normaal, zodat tussen de leeftijdsgroepen door het sanitair en de gebruikte spullen ontsmet kunnen worden. Ook vraagt de scoutinggroep de kinderen om zelf wat te drinken en een koekje mee te nemen omdat er geen drinken verstrekt mag worden.

Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven via de website van de Scouting Tono-groep: www.scoutingtono.nl of door een e-mail te sturen aan info@scoutingtono.nl.

De activiteiten voor meisjes en jongens van 7- tot 11 jaar vinden plaats op zaterdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur, voor kinderen van 4 tot 7 jaar van 12:30 tot 14:00 uur en tieners tussen de 11 en 15 jaar zijn tussen 14:30 en 16:00 uur welkom bij het gebouw van de Scouting Tono-groep aan de Sweelincksingel 7 in Schiedam. Als over enige tijd de oudere leeftijdsgroepen weer gaan starten zijn ook daar niet-leden van harte welkom.