wie vindt het zwerfboek met de gouden sticker in schiedam video

Esmée met haar Zwerfboek dat ergens in Schiedam op een geheime plek ligt! (Foto: )

Esmée met haar Zwerfboek dat ergens in Schiedam op een geheime plek ligt! (Foto: )

Schiedam - Het Kinderzwerfboek bestaat 10 jaar! Daarom gaan er 10 boeken met een gouden sticker door Nederland zwerven. Vind zo’n boek en je krijgt een supergave prijs. Illustratrice en schrijfster Esmée van Doorn laat op dinsdag 26 mei één van de 19 gouden boeken zwerven in Schiedam! Wie gaat 'm vinden?



Al dagen is Esmée, samen met teckel Dolittle, op zoek naar het beste plekje in Schiedam om haar boek Chef Sjef te laten zwerven. Alle kinderen van Schiedam maken kans om het boek te vinden. In het boek zit een code waarmee de prijs geclaimd kan worden.

Tekst loopt onder het filmpje door





Kinderzwerfboek heeft als missie om in Nederland een continue stroom te bewerkstelligen van gelezen kinderboeken. Hiervoor werkt Kinderzwerfboek samen met scholen, gemeenten, bibliotheken, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Kinderzwerfboek laat gericht in aandachtswijken kinderboeken zwerven, zodat de zwerfboeken ook op plekken komen waar deze het hardst nodig zijn.

Esmée ging op zoek naar een goeie plek in Schiedam en was daar zelfs midden in de nacht druk mee:









Meer informatie via kinderzwerfboek.nl