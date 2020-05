Grote opluchting bij bewoners verzorgingshuizen: de deur gaat op een kier

Schiedam - Vandaag, maandag 25 mei, moet voor de bewoners van verzorgingshuizen hebben aangevoeld als een soort bevrijdingsdag. Nadat de bezoekregeling in een aantal geselecteerde instellingen eerder al versoepeld was, gingen de deuren van meer locaties open en kon het contact met de buitenwereld enigszins hersteld worden.



(door Gerard S. Verver)

Enigszins? Inderdaad, want het is niet zo, leert een rondgang langs Argos (DrieMaasStede), Frankeland (en ook Jacobs Gasthuis, Harg-Spaland en Schiewaegh) en het Vlaardingse Zonnehuis, dat de familie massaal bij hun ouders of opa en oma kan gaan buurten. Bezoekjes zijn in de meeste gevallen slechts voorbehouden aan één (vaste) bezoeker. Maar het is tenminste wat. "Hoe beperkt ook, iedereen is er erg blij mee", klinkt het vanuit Frankeland.

In Frankeland geldt de aangepaste regeling overigens pas vanaf maandag 1 juni. “Dan kunnen onze bewoners hun gast in de brasserie ontvangen. Voorlopig steeds een half uur en één keer in de week”, is de afspraak. De bezoekjes worden ook omringd met flinke voorzorgsmaatregelen. Zo worden bezoeker en bewoner aan het tafeltje gescheiden door een scherm.

Schermen ontbreken in het Vlaardingse Zonnehuis, waar vanaf woensdag 27 mei een beperkt aantal bezoekers (na afspraak) toegelaten wordt en na een veiligheidsscan en met mondkapje door mag lopen naar de kamer van de bewoner. “Eénmaal per week, één uur. Wanneer dat goed verloopt, gaan we vanaf 1 juni gefaseerd verder open”, zegt de Zonnehuis-leiding bewoners en hun contactpersonen toe.

Verantwoord

“We zijn erg blij met de verruiming”, laat Argos Zorggroep deze krant weten. “Omdat we te maken hebben met een kwetsbare doelgroep en ook met strikte voorwaarden gaan we dit zorgvuldig organiseren en het protocol aan de GGD voorleggen.” Veilig en verantwoord is de insteek: met na afspraak een vaste bezoeker per bewoner in een gemeenschappelijke ruimte, op 1,5 meter afstand en met mondkapje. Wanneer de bezoekregeling start was nog niet bekend.