Het Zimmertje en Fietsmaatjes krijgen ‘coronadonaties’ uit Burenfonds

Schiedam - Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, heeft ook een tweede reeks donaties toegekend voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het coronavirus. Voor deze projecten heeft het fonds in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Het DeltaPORT Donatiefonds had dit bedrag aanvankelijk gereserveerd voor een extra donatie in het kader van haar vijftig jarig bestaan.



De ‘coronadonaties’ zijn nu toegekend aan de zorginstellingen Hart van Zuidland en Bernissesteyn in Zuidland en aan Careyn-zorginstelling Blankenburg in Rozenburg. Voor deze zorghuizen gaat het geld worden gebruikt om afgeschermde ruimten te maken waar bewoners veilig contact kunnen hebben met familieleden. Ook de stichting Non-food Bank Maassluis krijgt steun van het DeltaPORT Donatiefonds. De stichting maakt het mogelijk dat de plaatselijke voedselbank ‘coronaproof’ kan blijven functioneren. Ook is er een donatie voor welzijnsstichting DOCK in Hoogvliet voor een knutselpakket voor eenzame ouderen.

Schiedamse organisaties

De buurtcommissie Rozenburg krijg een donatie voor het organiseren vaneen grote spelletjesdag voor kinderen later deze zomer. De Schiedamse organisaties Het Zimmertje en Fietsmaatjes Schiedam kunnen rekenen op steun voor een lokaal aan te schaffen cadeaubox voor ouderen in de wijk Groenoord die nu geen gebruik kunnen maken van de diensten van beide organisaties. Steun is er eveneens voor de stichting de Feijenoordse Middenstip voor het ‘coronaproof’ maken van de de wijkspeeltuin, voor het Rotterdamse verhalenhuis Belvédère voor het mogelijk maken van luisterverhalen op balkon of in de tuin, en voor theater Koningshof in Maassluis voor theatervoorstellingen op straat en ‘aan de deur’.

Rotterdam

De Rotterdamse stichting Move, die studenten koppelt aan schoolklassen in minder bedeelde wijken, krijgt een donatie voor het mede mogelijk maken van filmpjes voor online-projecten van studenten en schoolklassen. Lori Events krijgt een donatie voor het project ‘het hartje van Rotterdam’, waarbij een acteur bewoners van zorginstellingen in Charlois een hart onder de riem steekt.

Jubileum

Het DeltaPORT Donatiefonds bestaat deze zomer precies vijftig jaar. In het kader van dit jubileum wilde het fonds een grote, extra donatie doen. Dat geld krijgt nu een andere bestemming. ,,Juist tijdens deze coronacrisis kunnen wij als burenfonds onze meerwaarde laten zien,’’ legt voorzitter Wim Groenendijk uit. ,,Bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs en in de culturele sector is er in deze tijden grote behoefte aan ondersteuning.”

Hulp

Veel bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriecomplex, inclusief het Havenbedrijf Rotterdam, helpen elk op hun eigen manier al waar zij kunnen. Het DeltaPORT Donatiefonds blijft daarbij niet achter. Het DeltaPORT Donatiefonds wil op korte termijn nog meer projecten ondersteunen. Aanvragen kunnen worden ingediend via info@deltaportdonatiefonds.nl. ,,Aanvragen die ook voordeel opleveren voor kleine ondernemers in de regio, zullen een voorkeur hebben’’, zegt voorzitter Wim Groenendijk. ,,Alle aanvragen worden binnen een termijn twee weken beoordeeld en, indien passend bevonden, toegekend.’’

Betrokkenheid

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam al vijftig jaar hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Zie ook: www.deltaportdonatiefonds.nl.