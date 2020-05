Stedelijk Museum Schiedam heropent, nu ook tandem-rondleiding

Schiedam - Net als een deel van de samenleving gaat het Stedelijk Museum Schiedam op maandag 1 juni om 12.00 uur van het slot. Zomaar even binnen lopen, gaat helaas niet. Via de website koop je eerst online een kaartje. Om je bezoek specialer te maken, kun je tegen een sterk gereduceerd tarief een tandem-rondleiding boeken. Op die manier zie je niet alleen meer, je steunt ook de rondleider die werkt als cultureel ondernemer of zzp‘er. Vanwege corona heeft het museum nu geen groepsrondleidingen meer.



Maximaal twee mensen of een gezin kunnen gebruikmaken van de tandem-rondleiding. Op de website lees je de spelregels. Daar boek je ook je ticket voor een coronaproof bezoek. In het museum gelden dezelfde regels als in de rest van de samenleving, zegt museumdirecteur Deirdre Carasso. ‘In onze ruime tentoonstellingszalen gaat anderhalve meter afstand houden prima.’

Speciale routes



Door de kaartverkoop per tijdslot hebben bezoekers voldoende ruimte in het museum. Afstand van elkaar houden kan ook dankzij de speciale eenrichtingsroutes waardoor bezoekers elkaar niet hoeven te passeren. Toch even wachten? Dan lees je een ‘weetje’ op een van de wachtsterretjes. Er staat desinfecterende gel klaar en de medewerkers maken regelmatig schoon. In de museumwinkel betaal je met pinpas, iets drinken of eten kan in een cafeetje in de buurt van het museum.

Achter de stilte van corona



Het museum heropent met vier nieuwe tentoonstellingen, waaronder Achter de stilte van corona met foto’s van Margi Geerlinks. In opdracht van het museum maakte ze vanaf 24 maart 2020 foto’s op straat in Schiedam. Museummedewerkers spraken met de mensen die ze portretteerde. Die interviews kun je ook lezen.

Zwerm vogels



Ook de meer dan vijftig kunstwerken van Schiedamse kunstenaars die het museum via posters en ansichtkaarten in de stad verspreidde, kun je nu in het echt zien: échte troostkunst uit Schiedam. Via de kunstenaar kun je het werk ook kopen. En we hebben een betoverende installatie van honderden ronde balletjes van Zoro Feigl. Alsof er een zwerm vogels boven je hoofd een ballet uitvoert.

Realisme nu



Onder de titel CoBrA, vrijheid in kleur richten we een zaal in met topwerken uit onze collectie. En we heropenen de drie tentoonstellingen die sinds vrijdag 13 maart 2020 niet meer te zien waren: Realisme nu, De vuilniszak als muze met sculpturen van het huisvuil van Jan Eric Visser en de politieke tekeningen van Theo Gootjes.