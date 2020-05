Actie 'Schiedam met slagroom' bereikt binnen halve dag het doel!

Schiedam - De actie 'Schiedam met slagroom' is voorbij. De actie was bedoeld om 1602,30 euro in te zamelen. Dat is het bedrag van de boete voor Taco en Lou (de Schiedammers die een boete kregen vanwege het overtreden van coronaregels) verhoogd met de prijs van een gebakje. In een halve dag was het streefbedrag gehaald. Met 197 donaties is er een eindbedrag van bijna 1800 euro bereikt.



'Een tweede doel was om te laten zien dat Schiedam een warme en hartelijke stad is die positief in het nieuws kan komen', zegt een van de initiatiefnemers Reinard Maarleveld. 'Ook dat doel is bereikt. Schiedam met slagroom is landelijk nieuws en daarmee werd het negatieve beeld, ontstaan na het NOS-filmpje, weer gecorrigeerd.'

Taco en Lou onderzoeken nog of er bezwaar kan worden gemaakt tegen het strafblad en de boete. Als de boete niet doorgaat dan gaat het hele bedrag naar de Voedselbank Schiedam. De Voedselbank krijgt in ieder geval het extra ingezamelde bedrag (200 euro). Via de Facebookpagina Schiedam met slagroom worden donateurs op de hoogte gehouden.

De hoofdpersonen laten weten: 'Lou en Taco en zijn ouders zijn blij verrast en overrompeld door het snelle en mooie resultaat. Ongelooflijk, wat een mooi gebaar! De donaties, reacties en de steun zijn hartverwarmend, welgemeend en lief. Dat doet ons goed. We willen Reinard en alle donateurs ontzettend bedanken!'

De Donatie-knop op de website is inmiddels verwijderd. Maar de eindstand en de boodschappen van donateurs zijn nog te bekijken via: https://www.geef.nl/nl/actie/schiedammetslagroom/donateurs

Facebook: Schiedam met slagroom: https://www.facebook.com/Schiedam-met-slagroom-113647353691559