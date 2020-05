Ondanks dipje is dit de zonnigste lente ooit (en komende week gaat de zon weer los!)

Rotterdam - Deze lente is de zonnigste lente ooit gemeten. Sinds het begin van de waarnemingen zijn er nog nooit zoveel zonuren in de lente geteld als dit jaar. Vanaf morgen gaat de zon weer los, hij belooft komende week tientallen uren te gaan schijnen. En dat vinden we best fijn nieuws tijdens de dip van dit weekend!

Vorige maand was al de zonnigste maand april sinds 1901, het begin van de metingen. Over het land scheen gemiddeld 285 uren zon tegen normaal 178 uren. De maand mei gaat daar nog een hele flinke schep bovenop doen.