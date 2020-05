Drijvend stuk roest in Schiehaven is eigenlijk de 'Held van Zeebrugge'

Rotterdam - Wie niet beter weet, zou bijna denken dat de Fighter die in de Schiehaven ligt zomaar een stuk roest is. Maar nee, het gaat hier om de 'Held van Zeebrugge' die bijvoorbeeld tientallen drenkelingen redde tijdens de ramp met de Herald of Free Enterprise. Bart Bos vertelt in een ingezonden stuk meer over het bijzondere schip dat in Rotterdam ligt te verroesten.

''Met regelmaat neem ik een kijkje bij de Fighter die aangemeerd ligt in de Schiehaven. “Een drijvend stuk roest”, zal menigeen denken bij een aanblik van de meer dan 40 jaar oude sleper. “Rijp voor de sloop”, is de mening van een enkeling op internetfora. Een doodzonde en een roemloos einde voor een sleper met een indrukwekkende geschiedenis.

De Fighter kan ontegenzeglijk bogen op een rijk verleden in de stoere wereld van de sleep- en bergingswereld. Naast de waarschijnlijk duizenden schepen die de sleper veilig de havens van Terneuzen, Gent en Antwerpen via de Westerschelde heeft binnengeleid, kwam de sleper ook in actie bij honderden bergings- en reddingsoperaties voor de Belgische kust, soms eenvoudig, vaak spectaculair.

Het meest tot de verbeelding spreekt de ramp met de Herald of Free Enterprise wat de Fighter een eervol plekje in de geschiedenis opleverde nadat deze als eerste reddingsschip aankwam op de rampplek en 90 drenkelingen in veilige haven bracht. Later borg het nog 34 stoffelijk overschotten van de ramp. Deze reddingsoperatie leverde de Fighter de bijnaam “Held van Zeebrugge” op.

2007 dreigde de sloophamer voor de Fighter, maar de redder werd gered voor een nieuw avontuur als rivierpodium in het rustige vaarwater van de Schiehaven. Menigeen zal wellicht denken: “restaureer haar dan tenminste, maak haar roestvrij.” Als doorsnee walbewoner die alleen maar durft te dromen over stoere avonturen op zee zie ik haar persoonlijk echter liever zo. Met al haar zichtbare littekens, van de gevechten die zij heeft gevoerd in de ruwe wateren, leest ze als een spannend jongensboek. Geen facelift voor deze dame, die littekens hebben haar de held gemaakt die zij is!'