Vrienden, verliefde stelletjes en collega's mogen tóch bij elkaar op een terras zitten

Schiedam - Vrienden, verliefde stelletjes, collega's, zelfs mensen die een hekel aan elkaar hebben; je mag straks tóch met twee mensen binnen anderhalve meter van elkaar op een terras zitten. Oók als je niet tot hetzelfde huishouden behoort, mag je volgens een nieuw horecaprotocol vanaf 1 juni gewoon met twee mensen vlakbij elkaar een drankje drinken.



Als je wel bij elkaar in één huis woont, mag je ook met meer dan twee mensen bij elkaar zitten. Op maandag 1 juni mogen terrassen vanaf 12.00 uur weer open.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland heeft een nieuw protocol voor de heropening van de horeca bekendgemaakt. Voor restaurants en cafés geldt dat gasten alleen binnen mogen zitten na een reservering. Bij ontvangst moet een controlegesprek worden gehouden, om in te schatten of iemand ziek is. Voor het zitten op een terras is een reservering niet nodig. Je mag niet op het terras staan, en ook op het terras is het controlegesprek nodig. Na vertrek moet de tafel grondig worden gereinigd.