'Aandacht voor overledenen door het coronovirus en hun nabestaanden'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Mari Dingenouts pleit voor meer aandacht voor de mensen die overleden als gevolg van het coronavirus en hun nabestaanden.



'Meer dan ooit is het belangrijk om naar elkaar om te kijken. We willen elkaar graag troosten in deze bizarre tijd, hulp bieden of zorgen voor dat steuntje in de rug. Op Tweede Pinksterdag herdenkt KRO-NCRV de slachtoffers van de coronacrisis in een speciale editie van ‘Voor wie steek jij een kaarsje op’. Doe mee en brand op maandag 1 juni om 20.25 uur een kaarsje; zet ‘m voor je raam, in je tuin of op je balkon. Begin april heb ik de KRO - NCRV al geschreven om een kaars op te steken voor de overledenen vanwege het coronavirus en de nabestaanden.

'Begin april is ook aan onze burgemeester de heer Lamers gevraagd om de overledenen te herdenken en stil te staan bij het persoonlijk leed van vele nabestaanden. Hij zegde dit toe. Later in de maand kwam Han van der Horst met een voorstel, met redenen omkleed om een gedenkteken te zijner tijd in onze stad te plaatsen. Afgelopen week las ik kritiek dat er bij landelijke persconferenties geen aandacht wordt besteed aan de slachtoffers. Al was het vragen voor een minuut stilte. In juni komt de gemeenteraad van Schiedam weer fysiek bij elkaar. Op zijn minst kunnen zij vooraf de gemeenteraadsvergadering aandacht schenken aan de overledenen en het leed van de nabestaanden. Deze troost is hard nodig. Het kan het gevoel dat ze in moeilijke tijden afwezig waren misschien in een keer goed maken.'