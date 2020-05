Een toefje slagroom brengt Schiedam weer positief in het nieuws

Schiedam - Na alle ophef rond de gebakjes etende Schiedammers wil Reinard Maarleveld zijn stad weer positief in het nieuws brengen. Hij is een actie begonnen om 'te laten zien dat we in een warme en hartelijke stad wonen. Een stad met slagroom.'



Maarleveld, normaal gesproken actief voor de Historische Vereniging Schiedam, zamelt met de missie 'Schiedam met slagroom' een bedrag in van 1602,30 euro. Dat is het bedrag van de boete (van de gebakjeseters) verhoogd met de prijs van een gebakje. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de boete. Mocht de boete niet worden opgelegd dan gaat het bedrag naar de Voedselbank Schiedam.

'Missie Schiedam met slagroom laat zien laat dat de gemeente een vergissing heeft gemaakt door vier mensen die een gebakje zaten te eten op te zadelen met een strafblad en een boete van 1600 euro.

Hoe kan ik helpen? Maak 5 euro (meer mag ook: dubbel slagroom) over naar Schiedam met slagroom via https://www.geef.nl/nl/actie/schiedammetslagroom/donateurs