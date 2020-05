Kinderen kunnen dit jaar hun eigen Avond4daagse lopen

Schiedam - Ondanks de benodigde maatregelen tegen het coronavirus, kan hét loopfeest voor kinderen dit jaar toch doorgaan. Met Avond4daagse – Home Edition bieden Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes een half miljoen kinderen de mogelijkheid toch de Avond4daagse te lopen.



Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt drukte en te grote groepsvorming voorkomen. De kinderen komen zo toch, op een leuke en uitdagende manier, in beweging. En natuurlijk wacht na vier dagen wandelen de enige echte Avond4daagse medaille.

Eigen Avond4daagse met speciale app

Even leek het coronavirus roet in het eten te gooien, “Maar we vinden het essentieel om kinderen in beweging te krijgen”, vertelt Paul Sanders directeur-bestuurder KWBN. “Samen met onze Avond4daagse organisatoren bekeken we de mogelijkheden om de Avond4daagse te verplaatsen naar het najaar. Maar dat bleek in veel gevallen niet mogelijk. Bovendien: niemand heeft een glazen bol en kan in de toekomst kijken. Dus besloten we het over een andere boeg te gooien.”

Digitaal

“De digitale boeg”, voegt Edwin Kuipers (CEO eRoutes) toe. “Door de apptechnologie van eRoutes te koppelen aan de Avond4daagse, kunnen deelnemers straks vier routes vanaf een eigen gekozen vertrekpunt genereren. De routes die zij lopen beginnen en eindigen op hetzelfde punt. De start is dus ook altijd de finish. Daarbij kunnen ze kiezen uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. Met de app in de hand lopen ze zo hun eigen Avond4daagse.”

Ook overdag

Avond4daagse – Home Edition vindt plaats tussen 1 juni en 31 augustus 2020. In die periode kiezen deelnemers zelf wanneer ze gaan lopen. “Dat kan doordeweeks zijn, maar ook in het weekend”, verduidelijkt Sanders. “En hoewel de naam anders doet vermoeden, dit jaar mag er ook overdag gelopen worden”, voegt hij lachend toe. Omdat het ook om de prestatie gaat, moeten de vier dagen wandelen wel binnen twee weken volbracht zijn.

Meer informatie

Deelnemers vinden meer informatie op: www.avond4daagse.nl. Hier kunnen zij zich ook meteen inschrijven. Inschrijving vindt dus niet centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers schrijven zichzelf en hun kinderen in. Deelname aan Avond4daagse – Home Edition kost €5 per deelnemer. Daarvoor krijgt men toegang tot de app, de mogelijkheid vier routes automatisch te laten aanmaken en de prestatie te laten meten. Ook ontvangen deelnemers de officiële Avond4daagse medaille thuisbezorgd.

De Avond4daagse is een oer-Hollandse traditie die bestaat sinds 1940. Jaarlijks nemen ruim 500.000 kinderen deel aan de Avond4daagsen van ruim 600 organisaties die aangesloten zijn bij Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).