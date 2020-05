Primeur in de Rotterdamse haven: drone bezorgt pakket op grootste schip ter wereld FILMPJE

Rotterdam - De Rotterdamse haven had gisteren (vrijdag 22 mei) een primeur. Voor het eerst heeft een drone onderdelen afgeleverd op het grootste schip ter wereld, de Pioneering Spirit van Allseas, dat in de Alexiahaven ligt. Het was de eerste keer dat een drone in Nederland een pakket aflevert op een schip.

De pilot is opgezet door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam en heeft als doel te kijken of en hoe dronedelivery een bijdrage kan leveren aan efficiënter transport in de Rotterdamse haven. Want er zijn nog veel meer mogelijkheden.

Stephan van Vuren, initiatiefnemer Dutch Drone Delta: “De toepassingsmogelijkheden voor de inzet van drones in het havengebied zijn eindeloos. Denk aan de inzet bij incidentenpreventie en -bestrijding, waterverontreinigingen, brandbestrijding, toezicht op havenoperaties en op schades. Maar denk ook aan inspecties van installaties en bruggen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, leveringen aan schepen en boorplatforms, tot snel medisch transport van bloed en organen. En op termijn zelfs zwaar transport en vervoer van mensen! Met deze pilot in de Rotterdamse haven kunnen we direct de toegevoegde waarde van dronetechnologie in een complexe omgeving demonstreren.”