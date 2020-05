Schiedamse cafés en restaurants kunnen terrassen uitbreiden

Schiedam - Vanaf maandag 1 juni om 12.00 uur mogen de cafés en restaurants weer open. Hierbij geldt vanuit het Rijk een aantal voorwaarden. Bezoekers moeten vooraf reserveren, er vindt een gezondheidscheck plaats en er mogen maximaal 30 gasten binnen zijn. Uiteraard moeten gasten 1,5 meter afstand houden. De gemeente Schiedam geeft horecaondernemers de kans om hun terras tijdelijk uit te breiden. Zo kunnen zij meer bezoekers op hun terras ontvangen.



De gemeente Schiedam heeft in overleg met Koninklijke Horeca Nederland en KHN afdeling Schiedam de richtlijnen vanuit het Rijk verder uitgewerkt. Burgemeester Cor Lamers: “We willen dat de horeca vanaf 1 juni weer zo goed mogelijk en op een verantwoorde manier kan starten. Voor veel Schiedamse ondernemers is de anderhalve-meter-regel lastig. Zij hebben niet de ruimte om dit te doen zonder in te leveren op het aantal tafels. Een aantal horecaondernemers heeft daarom gevraagd of het mogelijk is hun terras uit te breiden. Hier werken we graag aan mee.”

Veilig en verantwoord

Het is van groot belang dat de uitbreiding van de terrassen veilig en verantwoord gebeurt. Daarom heeft de gemeente Schiedam een aantal richtlijnen opgesteld. “Het kan bijvoorbeeld alleen als de buitenruimte dit ook mogelijk maakt. Er moet ook genoeg ruimte blijven voor voetgangers, hulpdiensten en gemeentelijke diensten. Het totaal aantal zitplaatsen op de terrassen mag niet meer zijn dan voor de corona-maatregelen en de grootte van het terras is maximaal een verdubbeling van het normale terras.”

Plan indienen

Horecaondernemers die gebruik willen maken van de mogelijkheid om hun terras tijdelijk te vergroten, kunnen hun plan indienen bij de gemeente. De tijdelijke regels gelden tot 1 oktober 2020.