Maximaal 100 wordt Maximaal 10!

Schiedam - Op 15 maart was de officiële opening van de tentoonstelling Maximaal 100 en tevens de sluiting van de tentoonstellingsruimte. Dat de titel zo’n profetisch karakter had, kon niemand bevroeden... Sindsdien staan de kunstwerken van de 14 deelnemende kunstenaars geduldig te wachten tot het sein weer op groen komt. En dat gaat gebeuren!



Op 1 juni, 2e Pinksterdag, vanaf 13.00 uur, kunnen er maximaal 10 personen tegelijk weer naar binnen in de expositieruimte van KunstWerkt. Het voorportaal en buitenruimte voor de entree zijn ingericht als wachtruimte. Uiteraard zijn er de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, zoals de limitering van het aantal mensen dat tegelijk in de ruimte wordt toegelaten en desinfecterende handgel bij de entree.

'Verder vertrouwen we erop dat iedereen de gewenste 1,5 meter afstand respecteert. Ook geldt uiteraard: ben je verkouden of heb je koorts… blijf thuis. Als welkom en dank voor uw medewerking schenken we kosteloos een verfrissend drankje.' De tentoonstelling is maandag 1 juni a.s. te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur en t/m 21 juni op vrijdag t/m zondag, eveneens van 13.00 tot 17.00 uur.

Troostkunst

Heeft u al een poster besteld van een van de 50 Schiedamse kunstenaars die meedoen aan het succesvolle project Troostkunst? Ze stuurden een afbeelding van een kunstwerk naar het museum om troost te bieden aan Schiedammers in deze tijden van corona.



Op 1 juni heropent het museum met een tentoonstelling van de originele werken. De meeste van die kunstwerken zijn te koop bij de betreffende kunstenaar. Hier vindt u het overzicht én een video. Van de 13 deelnemende KunstWerkt-kunstenaars is tevens een mini-expositie te zien in de raamgalerij in het Monopole-gebouw tegenover het museum.

Unlocked/Reconnected

Eveneens op 1 juni gaat het landelijke project Unlocked/Reconnected van start. Een initiatief van Dürst Britt & Mayhew, Den Haag en tegenboschvanvreden, Amsterdam, bedoeld om collectief de herstart van het culturele leven te vieren. Alle deelnemende organisaties hebben een werk in het entreegebied van de eigen tentoonstellingsruimte hiervoor geselecteerd. In Schiedam hebben Galerie 158, Open Art Exchange en De Ketelfactory zich aangesloten, ook KunstWerkt doet mee.



KunstWerkt heeft gekozen voor het werk ‘AIRship de Kabouter’ van Rob van der Ven. Deze bootjes, in een oplage van 99, staan model voor De Kabouter, een oud binnenvaartschip van de Schiedamse molenstichting. Dit schip wordt momenteel omgebouwd tot een Artist in Residence locatie. Daarbij verbeeldt dit kunstwerk nu ook het weer op gang komen van het culturele leven. Trossen los, er kan weer voorzichtig vaart gemaakt worden... Een mooie symboliek.



De bootjes zijn te koop voor € 99/stuk; de opbrengst wordt gebruikt om het atelier in het ruim in te richten. Bezoekers kunnen de boot van buiten alvast gaan bekijken: deze ligt bij molen De Noord (Noordvest 34) op 5 minuten loopafstand van Ruimte in Beweging.

Word Vriend, juist nu!

Zeker in deze nare en rare tijden groeit de behoefte aan afleiding, aan ruimte voor verbeelding. Het beleven van kunst helpt hierbij. Daarom zijn culturele organisaties als KunstWerkt belangrijk. Vanaf € 25 per kalenderjaar kunt u eenvoudig de stichting in haar activiteiten steunen door ‘Vriend’ te worden. Stuur een mail naar secretariaat@stichtingkunstwerkt.nl voor meer informatie. Meer info via www.stichtingkunstwerkt.nl.

Ruimte in Beweging is tijdens tentoonstellingen geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.