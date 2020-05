Nevelige Kandelaarweg en Fuut met kroos

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Nico Kruijsse stuurde twee totaal verschillende foto's naar ons, met als overeenkomst: ze zijn prachtig! De foto van de Kandelaarweg in Schiedam maakte hij woensdagmorgen. Daarnaast zag hij ergens in de Poldervaart een Fuut met kleintjes dobberen.