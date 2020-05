Online Theater Virus Festival stopt vanwege heropening

Schiedam - De theaters mogen weer open. Tijdens de persconferentie van premier Rutte werd bekend gemaakt dat de versoepelingen doorgaan. Omdat alle tijd en energie bij de theaters nu gestoken wordt in de heropening, stopt het online initiatief Theater Virus Festival.



Het Theater Virus Festival was gedurende de sluiting wekelijks te zien op vrijdagavond. Artiesten traden op vanuit hun eigen huiskamer en dit was voor theaterliefhebbers live te volgen via internet. Grote namen hebben meegewerkt aan het festival, waaronder Stef Bos, Sjaak Bral, Het Groot Niet Te Vermijden en Bert Visscher. Voor wie nog één keer thuis op de bank het festival wil bekijken, staat er een Best Of Editie op het YouTube kanaal van De Goudse Schouwburg.

Het Theater Virus Festival is een initiatief van Theater aan de Schie, De Goudse Schouwburg, het Atlas Theater, Theater het Kruispunt en Theater De Leest. De deelnemende theaters kijken terug op een geslaagd initiatief, waarmee het toch mogelijk is geweest om tijdens de sluiting artiesten een podium te bieden en in contact te blijven met het publiek. De belangstelling bleek groot, maar gezien de versoepelingen kunnen de theaters binnenkort weer open en vinden ze het niet meer passend om theateroptredens gratis online te zetten. Alle ontwikkelingen omtrent de heropening?zijn te volgen via?de websites en social media kanalen van de theaters.

