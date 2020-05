Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Frans Griffioen vraagt zich naar aanleiding van de column van Kor Kegel onder meer af of er niet met twee maten wordt gemeten als het om afstand houden gaat en of de gebakjeseters sowieso niet in overtreding waren.



'In aansluiting op de column van Kor Kegel van 20 mei over de boetes voor gebakjeseters op het kerkplein aan het Oude Kerkhof, het volgende.

- Indien met ‘het kerkplein’ het parkje achter de Grote Kerk wordt bedoeld, is het maar zeer de vraag of dat publieke ruimte is. Het parkje is ommuurd en met een hekje afgesloten vanaf de openbare ruimte aan de Lange Kerkstraat. Er staat zelfs een bordje ‘Verboden toegang’ bij het hekje. En dat het parkje indertijd (zeer waarschijnlijk) door de kerk in eigendom aan de gemeente Schiedam is overgedaan, maakt deze ruimte nog niet tot een ‘publieke ruimte’.

- Dit kordaat optreden door de Boa’s tegen gebakjeseters, het zich verschuilen in de struiken om begrafenisbezoekers te bekeuren, roept de vraag op waar deze handhavers zijn als de bedrijfsleiding van de Albert Heijn in de Hof van Spaland de volle breedte van de toegang vanaf de Zwaluwlaan tot het winkelcentrum in gebruik neemt voor de toegangsregeling tot de eigen winkel. Bezoekers van het winkelcentrum die (d.d. 20/5) dit centrum in de richting van de Zwaluwlaan wilden verlaten, moesten tegen de stroom inkomende bezoekers in lopen. Sociale distantie is/was daardoor niet mogelijk. Een schandelijk stukje landjepik van AH. Is ook hier een boete uitgeschreven?'