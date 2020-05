Ook dit is de natuur...

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Dat de natuur ook heel wreed kan zijn, zag Wilma van Holten toen deze reiger op haar pad kwam.



'Ik zie regelmatig foto's van schattige kuikentjes voorbij komen bij de Stadsblad. Afgelopen week was ik getuige van iets waar mijn maag van omdraaide. Een reiger die iets wilde eten, had een kuiken te pakken. Dat ging gepaard met nogal wat geluid van zowel de blauwe reiger als de moeder wilde eend. Zo gaat dat in de natuur. Die blauwe reiger moet ook eten. Soms is dat een kikker, maar in deze tijd pakt hij ook vaak een kuiken.'