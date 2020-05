Olifant Timber uit Blijdorp krijgt nieuw thuis in Wildlands

Rotterdam - De Aziatische olifantenbul Timber uit Diergaarde Blijdorp is gisteren verhuisd naar Wildlands (Emmen). Dat was nodig, omdat zijn 10-jarige dochter Faya nu echt de leeftijd heeft om moeder te worden. Maar zij mag natuurlijk niet door haar eigen vader worden gedekt.

Binnen het Europese fokprogramma (EEP) dat door Diergaarde Blijdorp wordt gecoördineerd, werken dierentuinen samen om de dierenpopulatie van een soort gezond te houden. Geen enkele dierentuin heeft namelijk genoeg dieren van één soort om een levensvatbare populatie op te bouwen en te onderhouden.

Het transport van de olifantenbul verliep zonder problemen. Verzorger Kasper reisde met hem mee. Timber heeft goed gegeten en de eerste nacht rustig op stal doorgebracht. Hij zal vandaag kennismaken met de overige olifanten.

De verzorgers zijn blij met de goede plek die voor Timber is gevonden. Hij werd in 1998 in Blijdorp geboren en heeft in totaal vier jongen verwekt. Tussentijds heeft hij ook een periode in Port Lympne en Sevilla doorgebracht. Natuurlijk zullen de verzorgers hem wel missen. Voor een bul heeft hij een vriendelijk karakter en is prettig om mee te werken.

Timber wordt in Wildlands de opvolger van Mekong die onlangs naar een dierenpark in Zwitserland is verhuisd. De hoop is dat Timber in Wildlands voor nageslacht gaat zorgen bij het jongste vrouwtje Swe Zin. Mekong heeft namelijk in al die jaren geen enkele interesse in haar getoond. Wel zorgde hij voor nageslacht bij de andere twee dames.

Timber stond al op de nominatie om uit Blijdorp te vertrekken, omdat zijn 10-jarige dochter Faya nu echt de leeftijd heeft om moeder te worden. Maar zij mag natuurlijk niet door haar eigen vader worden gedekt. Jonge vrouwtjesolifanten moeten eigenlijk rond hun tiende hun eerste kalf krijgen om de voortplantingsorganen (baarmoeder en eierstokken) gezond te houden. De Blijdorp-kudde zal niet lang zonder bul blijven. Deze zomer arriveert bul Fahim uit Bellewaerde (België) om het stokje van Timber over te nemen. Hopelijk valt Faya bij hem in de smaak.

Een olifantenfamilie bestaat doorgaans uit een volwassen bul, een aantal vrouwtjes en hun jongen. Omdat de mannelijke olifanten in dierentuinen niet zelf van kudde naar kudde kunnen trekken, wordt middels het EEP (Europees stamboek) voor een goede match gezorgd om een genetisch gezonde populatie te behouden en inteelt te voorkomen. Alle bij de EAZA (Europese dierentuin organisatie) aangesloten dierentuinen werken via het EEP samen. Het EEP is eigenlijk een soort ‘huwelijksbureau’.