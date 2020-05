Kreta is bron van inspiratie voor Schiedamse schrijver Jaap Pegtel

Schiedam - Kreta, het grootste Griekse eiland, staat bekend om zon, zee, strand, cultuur en historie. Sinds kort is daar een kenmerk aan toe te voegen, namelijk als bron voor de korte roman. Na drie jeugdboeken over de avonturen van het meisje Cassie geschreven te hebben is onlangs de roman Een zwaluw op Kreta verschenen van de hand van Schiedammer Jaap Pegtel. Inspiratie voor het verhaal heeft hij in de zomer van 2019 op het eiland zelf opgedaan.



De hoofdrollen in het verhaal worden vervuld door de vrienden Yannis, Marcos en zijn tweelingzus Maria. Zij zijn geboren en getogen in het dorpje Georgioupoli, dat op een uurtje rijden van Chania ligt. Na hun middelbare schooltijd gaan ze studeren, elk in een andere Griekse plaats.

In het begin van het verhaal vindt Yannis in de schuur van zijn oma een uit het nest gevallen jong van een zwaluw. Ondanks de bezwaren van zijn oma, neemt Yannis de zorg voor het jong op zich. Met hulp van zijn moeder lukt het hem het beestje groot te krijgen. Voordat de jonge zwaluw wordt losgelaten wordt hij door Yannis geringd, zodat hij hem tussen alle andere zwaluwen terug kan vinden.

Yannis ziet in de jaarlijkse trek van de zwaluwen een gelijkenis met zijn liefde voor Maria. Zij wil tijdens haar studie namelijk geen relatie, maar zij komt wel elke zomervakantie vanuit Athene, waar ze studeert, terug naar Kreta. De ontluikende liefde tussen Yannis en Maria komt onder druk te staan door een verkeerde inschatting van de jonge man. De twijfel of het ooit nog goed komt met Maria slaat toe, als Yannis de zwaluw een jaar niet ziet. Betekent dit dan ook dat Maria niet meer terugkomt?

Een zwaluw op Kreta is een verhaal over het verwezenlijken van dromen, het overwinnen van tegenslagen en een ontluikende liefde, tegen de achtergrond van het prachtige Kretenzische landschap.

Het boek is te verkrijgen via de boekhandel of via de website van de schrijver (www.jaappegtel.com) en kost € 11,50.