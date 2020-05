Fit sport Land: 'Als binnen niet mag, dan gaan we naar buiten'

Overdag is dit pleintje het domein van de schooljeugd. Maar vanaf zes uur en in het weekend is het een (Fit)sportplein. (foto: DPG/gsv) (Foto: )

Schiedm - Ondanks de ophef ziet het er nog steeds naar uit dat sportscholen nog tot september ‘lockdown’ zijn. Dat leidt tot creatieve oplossingen. Daarvoor geldt dan niet zozeer het ‘wie niet sterk is moet slim zijn’, maar meer nog de variant ‘wie fysiek sterk wil zijn, moet slim zijn’.



(Door Gerard S. Verver)

In de open lucht mag er wel gesport worden. Als daar tenminste voldoende vrije ruimte voor is. En dat is er bij Fit sport Land, dat in Sveaparken donderdag, met de zegen van de gemeente, de eerste activiteiten ontplooide en lessen gaf. Dat gebeurt voortaan ("alleen niet wanneer het regent") dagelijks vanaf zes uur en in het weekend de hele dag.

Meteen nadat Gerard Vroegh en zijn dochter Diana vorige week de plannen via social media etaleerden, stond de telefoon roodgloeiend . “Binnen enkele uren was de beschikbare tijd volgeboekt.” Twee maanden was het stil geweest rond en in de sportschool aan de Stockholm. “Ook wij moesten zondag 15 maart de deuren sluiten. Hadden we begrip voor. Gezondheid staat primair. Je legt je er dus bij neer. Hopend, dat het hooguit drie weken zou duren.” Dat werd iets meer, “Tegelijk beseften we, dat we de leden het gevoel moesten geven, dat ze weliswaar een tijdje uit het zicht waren, maar als het ware niet uit het hart. Zo zijn er negentig filmpjes op YouTube gezet om thuis te trainen. En hebben we ze de mogelijkheid geboden om toestellen te lenen. Daar is gretig gebruik van gemaakt.”

Veiligheid staat, benadrukt Vroegh, met straatlengte op de hoogste positie. “We hebben zelfs al voorgesteld om van de anderhalve meter twee meter te maken. Dat is veiliger dan in de rij staan bij Ikea of lopen door de supermarkt.”

'Buffelen'

Ondertussen is er achter de schermen enthousiast en keihard gewerkt. “Niet huilen, maar buffelen", was het parool. "We hadden door het aanpassen van de opstelling van de toestellen al een voorschot genomen om volgens het protocol aan de slag te gaan. Dachten dat dat moment op 1 juni, misschien 1 juli nabij zou zijn. Dat wordt dus misschien wel 1 september."