Bibliotheek opent deuren: 'Hoeveel mensen kun je op tien vierkante meter kwijt?'

Schiedam - Bibliotheek Schiedam gaat de cursussen en andere activiteiten weer opstarten. Vanaf 25 mei kunnen we weer langs om boeken te lenen, maar nog belangrijker zijn de computerlessen waarmee je je digitale vaardigheden kan opvijzelen en het werken aan laaggeletterdheid. 'Zeker in deze tijden van corona is het van belang dat mensen goed kunnen lezen en met internet overweg kunnen', zegt Anja Hoogland van Bibliotheek Schiedam.



De activiteiten die per 1 juni weer beginnen omvatten onder meer cursussen, digitaal spreekuur, taal coaching, Nederlandse les en intakegesprekken voor taalvragers. Hoogland: 'Dan mogen waarschijnlijk ook weer meer mensen in één ruimte. We zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen doen, maar het zal sowieso kleinschaliger van opzet worden. Dus cursussen waarbij we normaal zes mensen ontvangen, worden dan voor vier mensen gegeven.'

De bieb is druk met de voorbereidingen. 'Praktische zaken waar je over moet nadenken. Hoeveel mensen kun je op tien vierkante meter kwijt? Hoe zorgen we ervoor dat de aanloop van de groepen cursisten veilig verloopt? Dat laatste lossen we op door de groepen niet op elkaar te laten aansluiten maar met een kwartier tussenpauze. Daarnaast maken we plannen voor het schoonhouden van wc's en de apparatuur waarmee cursisten werken.' Hoogland benadrukt hoe belangrijk het is om aan digitale vaardigheden te werken en over voldoende kennis de taal te beschikken.

'Laaggeletterdheid komt nog veel voor. Je kunt je voorstellen dat die groep daardoor niet alle coronamaatregelen goed meekrijgen en dat is zo ongelooflijk belangrijk. Maar ook voor senioren is het met oog op de quarantaine-regels van groot belang dat ze over digitale vaardigheden beschikken om bijvoorbeeld toch met de kleinkinderen te blijven communiceren.'

Per 25 mei gaat tevens Bibliotheek Korenbeurs open voor de boekenservice (let op: niet als verblijfplek), maar de diensten van het DigiTaalhuis worden op een andere locatie gehouden. Wil je je aanmelden voor een cursus (vanaf 25 mei) of heb je een vraag, bel dan met 010 - 714 63 00.