Je hoeft niet eens naar binnen voor een goede indruk

Schiedam - Kunstenaars heten creatieve mensen te zijn en in Schiedam zien we dat bewezen. Landelijk in het oog springend is de troostkunst. Vijftig kunstenaars uit Schiedam en omgeving maakten op uitnodiging van het Stedelijk Museum Schiedam een kunstwerk om anderen te inspireren en moed in te praten. De werken zijn afgedrukt op posters en kaarten en zijn overal in de stad te zien.



(Door Kor Kegel)

De kunstenaars kregen er een vergoeding voor. Zo konden ze ondanks de coronacrisis toch wat verdienen. Want van exposities hoefden ze het twee maanden lang niet te hebben. Musea en galeries waren gesloten.Stichting KunstWerkt gebruikte haar raamgalerij in de Monopole om de gloednieuwe kunstwerken te laten zien, die gemaakt waren voor de tentoonstelling ‘Maximaal 100’. Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81 bleef echter op slot en de expositie viel in het honderd, maar de raamgalerij bood gelegenheid om er toch wat van te laten zien.

En nu weer de Art Studio & Galerie van Jacques Tange aan de Schie 50. Negen kunstenaars hadden ter gelegenheid van Nationale Molendag werken vervaardigd met de molens als thema, maar ook al vielen publieksbijeenkomsten op Molendag in het water, de molenkunst is sinds vorige week zaterdag wel te zien, want Jacques Tange heeft een grote etalage. Je hoeft niet eens naar binnen om een goede indruk te krijgen. Maar nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, mag je wel naar binnen – op afspraak en met een maximumaantal aanwezigen. En op anderhalve meter afstand van elkaar. De Art Studio & Galerie van Jacques Tange houdt zich uiteraard aan de voorschriften van de regering en de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Buiten gelden die voorschriften ook, maar dan is het ieders eigen verantwoordelijkheid om de etalage in kijkend afstand van andere belangstellenden te blijven. In de bekendmaking werd de suggestie gedaan om als er te veel mensen voor de etalage staan, even een blokje om te lopen. Dat is geen slecht advies.

De Schie behoort tot de mooiste delen van historisch Schiedam en de molens staan vlakbij. Zo kom je in de stemming. Vervolgens kun je als een soort ‘walk thru’ over de Schie de etalagekunst bekijken.

Molenwieken

‘Gewiekste kunst’ heet de tentoonstelling. Op de uitnodiging staan vier molenwieken op een borrelglaasje en zo zien we twee Schiedamse toeristische kwaliteiten in één beeld verenigd: jenever en molens. Behalve gastheer Jacques Tange zijn de deelnemende kunstenaars Marita Beukers, Simon Borst, Willem van Hest, Yvon Koopman, Gert Jan van Noorden, Jan Wagner, Andie Wieringa en Sasha Zuidam. Een van de werken laat vier uilen zien. In Nederland wordt een aantal molens bewoond door uilen en dat geeft er een meerwaarde aan. In juni volgt een staaltje etalagekunst met een ander thema.